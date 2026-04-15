Polskie Radio PiK: Dla nas dziennikarstwo to nie tylko zawód. To powołanie

2026-04-15, 12:30  MG
Wydawcy Polskiego Radia PiK. Od lewej: Patrycja Malinowska, Marcin Kupczyk, Agata Raczek, Marcin Wilkowski oraz Sława Skibińska-Dmitruk. / Fot. Piotr Ulanowski, grafika Tomasz Bielicki

Wydawcy Polskiego Radia PiK. Od lewej: Patrycja Malinowska, Marcin Kupczyk, Agata Raczek, Marcin Wilkowski oraz Sława Skibińska-Dmitruk. / Fot. Piotr Ulanowski, grafika Tomasz Bielicki

Dziennikarze prowadzący poranną audycję „Zawsze Dzień Dobry" Natasza Trzebuchowska i Marcin Glapiak/fot. Izabela Langner

Dziennikarze prowadzący poranną audycję „Zawsze Dzień Dobry" Natasza Trzebuchowska i Marcin Glapiak/fot. Izabela Langner

Na antenie trwa nasza kampania wizerunkowa „Polskie Radio PiK. Mówimy to publicznie”, a w radiowych social mediach - akcja z udziałem naszych dziennikarzy.

Misją Polskiego Radia PiK jest rzetelne dziennikarstwo i dążenie do prawdy. W dobie fake news'ów i dezinformacji przypominamy i podkreślamy, że u nas znajdziecie tylko sprawdzone informacje, przygotowywane przez profesjonalnych dziennikarzy. Nie jesteśmy idealni, ale każdego dnia staramy się wiernie przekazać Wam prawdę o otaczającym nas świecie. Być godnym wiary – właśnie to jest najważniejsze.

W Dniu Radia rozpoczęliśmy kampanię wizerunkową na antenie zatytułowaną „Polskie Radio PiK. Mówimy to publicznie” oraz kwietniową akcję w radiowych social mediach – nasi dziennikarze opowiadają Wam o swojej pracy, czym dla nich jest ten zawód i dlaczego go wybrali.

11 kwietnia dodatkowo można było posłuchać ich także na naszej antenie oraz na portalu (dźwięki poniżej).

KOMENTARZ REDAKTORA NACZELNEGO POLSKIEGO RADIA PIK

W obecnych czasach prawdziwe dziennikarstwo staje się wartością samą w sobie. To dziennikarze informują o tym co dzieje się na całym świecie. Dlatego tak ważna jest dla nas uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność. W dobie fake news’ów, dezinformacji i manipulacji społeczeństwo musi mieć dostęp do wiarygodnych treści. Wolne i niezależne media są filarem zdrowej demokracji. Właśnie dlatego tak bardzo nam na nich zależy. Mówimy to publicznie – to dla nas nie tylko słowa. To zobowiązanie.

Cezary Wojtczak

Mówi redaktor naczelny Polskiego Radia PiK Cezary Wojtczak

Mówi kierownik Redakcji Informacji i Nowych Mediów Mariusz Kluszczyński

Mówi dziennikarz Redakcji Sportowej Patryk Głowacki

Mówi dziennikarz Redakcji Informacji i Nowych Mediów Michał Zaręba

Mówi dziennikarka Redakcji Informacji i Nowych Mediów Monika Siwak

Mówi dziennikarz Redakcji Informacji i Nowych Mediów Maciej Wilkowski

Mówi dziennikarka Redakcji Informacji i Nowych Mediów Dorota Witt

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę