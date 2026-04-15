Polskie Radio PiK: Dla nas dziennikarstwo to nie tylko zawód. To powołanie

2026-04-15, 12:30 MG

Wydawcy Polskiego Radia PiK. Od lewej: Patrycja Malinowska, Marcin Kupczyk, Agata Raczek, Marcin Wilkowski oraz Sława Skibińska-Dmitruk. / Fot. Piotr Ulanowski, grafika Tomasz Bielicki Dziennikarze prowadzący poranną audycję „Zawsze Dzień Dobry" Natasza Trzebuchowska i Marcin Glapiak/fot. Izabela Langner

Na antenie trwa nasza kampania wizerunkowa „Polskie Radio PiK. Mówimy to publicznie”, a w radiowych social mediach - akcja z udziałem naszych dziennikarzy.

Misją Polskiego Radia PiK jest rzetelne dziennikarstwo i dążenie do prawdy. W dobie fake news'ów i dezinformacji przypominamy i podkreślamy, że u nas znajdziecie tylko sprawdzone informacje, przygotowywane przez profesjonalnych dziennikarzy. Nie jesteśmy idealni, ale każdego dnia staramy się wiernie przekazać Wam prawdę o otaczającym nas świecie. Być godnym wiary – właśnie to jest najważniejsze.



W Dniu Radia rozpoczęliśmy kampanię wizerunkową na antenie zatytułowaną „Polskie Radio PiK. Mówimy to publicznie” oraz kwietniową akcję w radiowych social mediach – nasi dziennikarze opowiadają Wam o swojej pracy, czym dla nich jest ten zawód i dlaczego go wybrali.



11 kwietnia dodatkowo można było posłuchać ich także na naszej antenie oraz na portalu (dźwięki poniżej).



KOMENTARZ REDAKTORA NACZELNEGO POLSKIEGO RADIA PIK



W obecnych czasach prawdziwe dziennikarstwo staje się wartością samą w sobie. To dziennikarze informują o tym co dzieje się na całym świecie. Dlatego tak ważna jest dla nas uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność. W dobie fake news’ów, dezinformacji i manipulacji społeczeństwo musi mieć dostęp do wiarygodnych treści. Wolne i niezależne media są filarem zdrowej demokracji. Właśnie dlatego tak bardzo nam na nich zależy. Mówimy to publicznie – to dla nas nie tylko słowa. To zobowiązanie.



Cezary Wojtczak