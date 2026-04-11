Dziennikarstwo to nasza misja. Opowiadamy Wam o tym, wystartowaliśmy w Dniu Radia

2026-04-11, 15:30 MG

Dziennikarze prowadzący poranną audycję „Zawsze Dzień Dobry" Natasza Trzebuchowska i Marcin Glapiak/fot. Izabela Langner

W Polskim Dniu Radia rozpoczęliśmy kampanię wizerunkową na antenie zatytułowaną „Polskie Radio PiK. Mówimy to publicznie” oraz akcję z udziałem naszych dziennikarzy w radiowych social mediach. Robimy to, bo chcemy pokazać, że dla nas dziennikarstwo to nie tylko zawód. To powołanie. Tak właśnie traktujemy naszą pracę.

Nie jesteśmy idealni, ale każdego dnia staramy się wiernie przekazać Wam prawdę o otaczającym nas świecie. Być godnym wiary – właśnie to jest najważniejsze.



11 kwietnia dodatkowo można było posłuchać ich także na naszej antenie oraz na portalu (dźwięki poniżej).



KOMENTARZ REDAKTORA NACZELNEGO POLSKIEGO RADIA PIK



W obecnych czasach prawdziwe dziennikarstwo staje się wartością samą w sobie. To dziennikarze informują o tym co dzieje się na całym świecie. Dlatego tak ważna jest dla nas uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność. W dobie fake news’ów, dezinformacji i manipulacji społeczeństwo musi mieć dostęp do wiarygodnych treści. Wolne i niezależne media są filarem zdrowej demokracji. Właśnie dlatego tak bardzo nam na nich zależy. Mówimy to publicznie – to dla nas nie tylko słowa. To zobowiązanie.



Cezary Wojtczak