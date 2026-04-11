Dziennikarstwo to dla nas misja. Opowiemy Wam o tym, startujemy w Dniu Radia

2026-04-11, 15:30  MG
Dziennikarze prowadzący poranną audycję „Zawsze Dzień Dobry" Natasza Trzebuchowska i Marcin Glapiak/fot. Izabela Langner

W Polskim Dniu Radia rozpoczynamy kampanię wizerunkową na antenie zatytułowaną „Polskie Radio PiK. Mówimy to publicznie” oraz akcję z udziałem naszych dziennikarzy w radiowych social mediach. Robimy to, bo chcemy pokazać, że dla nas dziennikarstwo to nie tylko zawód. To powołanie. Tak właśnie traktujemy naszą pracę.

Nie jesteśmy idealni, ale każdego dnia staramy się wiernie przekazać Wam prawdę o otaczającym nas świecie. Być godnym wiary – właśnie to jest najważniejsze.

Dlatego dziś – w Dniu Radia w Polsce – nie tylko gramy cały dzień po polsku, ale rozpoczynamy też kampanię wizerunkową na antenie zatytułowaną „Polskie Radio PiK. Mówimy to publicznie” oraz kwietniową akcję w radiowych social mediach – nasi dziennikarze będą opowiadać Wam o swojej pracy, czym dla nich jest ten zawód i dlaczego go wybrali.

Dziś dodatkowo można posłuchać ich także na naszej antenie, zaraz po Wiadomościach oraz na naszym portalu (dźwięki poniżej).

KOMENTARZ REDAKTORA NACZELNEGO POLSKIEGO RADIA PIK

W obecnych czasach prawdziwe dziennikarstwo staje się wartością samą w sobie. To dziennikarze informują o tym co dzieje się na całym świecie. Dlatego tak ważna jest dla nas uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność. W dobie fake news’ów, dezinformacji i manipulacji społeczeństwo musi mieć dostęp do wiarygodnych treści. Wolne i niezależne media są filarem zdrowej demokracji. Właśnie dlatego tak bardzo nam na nich zależy. Mówimy to publicznie – to dla nas nie tylko słowa. To zobowiązanie.

Cezary Wojtczak

Mówi redaktor naczelny Polskiego Radia PiK Cezary Wojtczak

Mówi kierownik Redakcji Informacji i Nowych Mediów Mariusz Kluszczyński

Mówi dziennikarz Redakcji Sportowej Patryk Głowacki

Mówi dziennikarz Redakcji Informacji i Nowych Mediów Michał Zaręba

Mówi dziennikarka Redakcji Informacji i Nowych Mediów Monika Siwak

Mówi dziennikarz Redakcji Informacji i Nowych Mediów Maciej Wilkowski

Mówi dziennikarka Redakcji Informacji i Nowych Mediów Dorota Witt

Wielkie wyścigi w Koronowie Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower [zdjęcia]

Wielkie wyścigi w Koronowie! „Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower” [zdjęcia]

2026-04-11, 11:02
Czy, żeby zostać dobrym, zawodowym piłkarzem trzeba zacząć trenować bardzo wcześnie

Czy, żeby zostać dobrym, zawodowym piłkarzem trzeba zacząć trenować bardzo wcześnie?

2026-04-11, 09:33
Most w Koronowie w sezonie nie dla rowerzystów To zła, ale też dobra informacja

Most w Koronowie w sezonie nie dla rowerzystów! To zła, ale też dobra informacja

2026-04-11, 08:00
Dziś w nocy nastaną zmiany na Placu Skalskiego w Toruniu [mapka]

Dziś w nocy nastaną zmiany na Placu Skalskiego w Toruniu [mapka]

2026-04-10, 20:50
Ostatnia droga dr Cecylii Iwaniszewskiej, pierwszej absolwentki astronomii na UMK [zdjęcia]

Ostatnia droga dr Cecylii Iwaniszewskiej, pierwszej absolwentki astronomii na UMK [zdjęcia]

2026-04-10, 20:33
Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: spór o wielkie pieniądze

Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: spór o wielkie pieniądze

2026-04-10, 19:20
W Toruniu było aktywnie i na sportowo Festyn prozdrowotny Zdrowolandia

W Toruniu było aktywnie i na sportowo! Festyn prozdrowotny „Zdrowolandia”

2026-04-10, 19:20
Na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 mężczyzna miał grozić pracownikom

Na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 mężczyzna miał grozić pracownikom

2026-04-10, 18:23
Jest wyrok w sprawie Krzysztofa S. Sąd uznał go winnym uduszenia psa podczas spaceru

Jest wyrok w sprawie Krzysztofa S. Sąd uznał go winnym uduszenia psa podczas spaceru

2026-04-10, 17:32

