Wielkie wyścigi rowerowe w Koronowie! „Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower”

2026-04-11, 11:02  Tomasz Kaźmierski/MG
W wyścigu pod naszym patronatem startuje też reprezentacja Polskiego Radia PiK (na zdjęciu od lewej: Joanna Górska, Ireneusz Sanger i Tomasz Kaźmierski)/fot. PR PiK

W wyścigu pod naszym patronatem startuje też reprezentacja Polskiego Radia PiK (na zdjęciu od lewej: Joanna Górska, Ireneusz Sanger i Tomasz Kaźmierski)/fot. PR PiK

Dziewiąta edycja Koronowo MTB Maratonu odbywa się w sobotę (11 kwietnia). Uczestnicy, także w ramach Pucharu Polski, ścigać się będą po polach, lasach i wzdłuż Zalewu Koronowskiego.

- Jest to impreza rowerowa skierowana do miłośników dwóch kółek – od najmłodszych dzieci trzyletnich, po każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower – mówi Piotr Kazimierski, organizator. - Każdy znajdzie dystans dla siebie – dorośli od 20 do 95 km, a najmłodsze dzieci - od 900 metrów do 3 kilometrów. Ubiegłoroczna trasa zebrała same pozytywne oceny, więc w tym roku jej nie zmienialiśmy.
 
Wyścig spowoduje utrudnienia, ruch samochodów czasowo wstrzymywany będzie na drodze krajowej nr 56 koło parku Grabina. W wyścigu pod naszym patronatem startuje też reprezentacja Polskiego Radia PiK. 

Jeszcze jedna ważna informacja dla rowerzystów - od poniedziałku aż do sierpnia zamknięta będzie ścieżka rowerowa i most po byłej kolejce wąskotorowej w Koronowie. Powodem są prace przy umocnieniu skarpy, na której most się znajduje. 

Mówi organizator Piotr Kazimierski

Koronowo MTB Maraton 2026/fot. Tomasz Kaźmierski

Czy, żeby zostać dobrym, zawodowym piłkarzem trzeba zacząć trenować bardzo wcześnie?

Most w Koronowie w sezonie nie dla rowerzystów! To zła, ale też dobra informacja

Dziś w nocy nastaną zmiany na Placu Skalskiego w Toruniu [mapka]

Ostatnia droga dr Cecylii Iwaniszewskiej, pierwszej absolwentki astronomii na UMK [zdjęcia]

Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: spór o wielkie pieniądze

W Toruniu było aktywnie i na sportowo! Festyn prozdrowotny „Zdrowolandia”

Na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 mężczyzna miał grozić pracownikom

Jest wyrok w sprawie Krzysztofa S. Sąd uznał go winnym uduszenia psa podczas spaceru

Czwarty dzień trwa akcja strażaków w Bydgoszczy. W kulminacyjnym momencie było tam 135 ratowników

