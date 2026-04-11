Wielkie wyścigi rowerowe w Koronowie! „Dla każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower”

2026-04-11, 11:02 Tomasz Kaźmierski/MG

W wyścigu pod naszym patronatem startuje też reprezentacja Polskiego Radia PiK (na zdjęciu od lewej: Joanna Górska, Ireneusz Sanger i Tomasz Kaźmierski)/fot. PR PiK

Dziewiąta edycja Koronowo MTB Maratonu odbywa się w sobotę (11 kwietnia). Uczestnicy, także w ramach Pucharu Polski, ścigać się będą po polach, lasach i wzdłuż Zalewu Koronowskiego.

- Jest to impreza rowerowa skierowana do miłośników dwóch kółek – od najmłodszych dzieci trzyletnich, po każdego, kto jest w stanie wsiąść na rower – mówi Piotr Kazimierski, organizator. - Każdy znajdzie dystans dla siebie – dorośli od 20 do 95 km, a najmłodsze dzieci - od 900 metrów do 3 kilometrów. Ubiegłoroczna trasa zebrała same pozytywne oceny, więc w tym roku jej nie zmienialiśmy.



Wyścig spowoduje utrudnienia, ruch samochodów czasowo wstrzymywany będzie na drodze krajowej nr 56 koło parku Grabina. W wyścigu pod naszym patronatem startuje też reprezentacja Polskiego Radia PiK.



Jeszcze jedna ważna informacja dla rowerzystów - od poniedziałku aż do sierpnia zamknięta będzie ścieżka rowerowa i most po byłej kolejce wąskotorowej w Koronowie. Powodem są prace przy umocnieniu skarpy, na której most się znajduje.