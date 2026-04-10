Przed sądem w Bydgoszczy rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o szpiegostwo

2026-04-10, 15:56 Tatiana Adonis/DW

Wiktor Ź. został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na początku czerwca 2025 roku

28-latek miał zbierać i przekazywać informacje dotyczące funkcjonowania obiektów o istotnym znaczeniu dla obronności Polski, szpiegując na rzecz rosyjskiego wywiadu.

Mężczyzna podejmował działania od 28 lutego 2024 roku do 30 kwietnia 2025 roku w Bydgoszczy oraz poza granicami Polski - tak wynika z aktu oskarżenia, który odczytał prokurator Arkadiusz Jaraszek z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.



- Oskarżam Wiktora Ź. o to, że na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w Bydgoszczy) oraz na terytorium Republiki Białorusi w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, 28 lutego 2024 roku na przejściu granicznym Terespol-Brześć po stronie Republiki Białorusi funkcjonariuszowi służb białoruskich, przeprowadzającemu kontrolę graniczną, zgłosił gotowość działania na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej - mówił prokurator.



Wiktor Ź. miał gromadzić i przekazywać wiadomości, dotyczące Portu Lotniczego Bydgoszcz, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2, Zakładów Chemicznych NITRO-CHEM, a także Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW na początku czerwca 2025 roku. Dziś nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.



Więcej w relacji Tatiany Adonis - poniżej.