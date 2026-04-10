Czwarty dzień trwa akcja strażaków w Bydgoszczy. W kulminacyjnym momencie było tam 135 ratowników

2026-04-10, 16:42  Monika Siwka/DW
Pożar butli z acetylenem w Bydgoszczy/fot. Tatiana Adonis

Wciąż trwa schładzanie butli z niebezpiecznym gazem, które we wtorek zapaliły się na terenie firmy przy Toruńskiej w Bydgoszczy.

Na stacji z gazem technicznym ogień objął 60 butli z acetylenem - skrajnie łatwopalnym i wybuchowym gazem. W akcji gaśniczej uczestniczyło początkowo kilkadziesiąt załóg wozów strażackich z Bydgoszczy i okolic. Po kilkunastu godzinach udało się ugasić ogień, ale butle wciąż trzeba chłodzić. Gdy to się uda, na co najmniej dobę trafią do kąpieli wodnej w specjalnych kontenerach.
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK na razie nie można było ich przenieść, bo w kilku dochodziło do wycieków, które mogą doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Strażacy pracują więc czwarty dzień z maksymalną ostrożnością.
Więcej o pożarze i jego wstępnych przyczynach pisaliśmy tutaj.

Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: sądowy spór o wielkie pieniądze

