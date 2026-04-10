W szesnastą rocznicę katastrofy smoleńskiej w regionie uczciliśmy pamięć ofiar

2026-04-10, 14:50  Bartosz Nawrocki/DW
Wicewojewoda oraz przedstawiciele wojska złożyli kwiaty na grobach Marka Uleryka oraz Aleksandra Fedorowicza/Fot. Bartosz Nawrocki

10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem rozbił się rządowy samolot z 96 przedstawicielami państwa polskiego. Wśród ofiar byli ówczesny prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska. Tragicznie zginęli również ludzie z naszego regionu

Bydgoszczanina Aleksandra Fedorowicza, prezydenckiego tłumacza języka rosyjskiego oraz Marka Uleryka, oficera Biura Ochrony Rządu z Dziewierzewa koło Kcyni wspominał dziś Piotr Hemmerling, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

- Osobiście znałem pana Marka Uleryka - jako chłopaka, który służył w Ochotniczej Straży Pożarnej, tak jak i ja. To był głęboki patriota, człowiek, którego ciągnęło do ekstremalnych przeżyć i który chciał poświęcać się dla innych: służył w wojsku, później służył w Biurze Ochrony Rządu. Nie znałem osobiście pana Aleksandra Federowicza. Wiem, że był osobą o niezwykłych cechach charakteru, był wielkim fachowcem - mówił Piotr Hemmerling.

Wicewojewoda oraz przedstawiciele wojska złożyli kwiaty na grobach Marka Uleryka na cmentarzu w Dziewierzewie i Aleksandra Fedorowicza na Cmentarzu Parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.


Relacja Bartosza Nawrockiego

Bydgoszcz
Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę