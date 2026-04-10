Gniewkowo. Zbliża się referendum w sprawie odwołania rady miejskiej i burmistrza

2026-04-10, 13:30 Marcin Glapiak / TB

Ilona Wodnik-Kuraszkiewicz, burmistrz Gniewkowa. / Fot. Profil Ilony Wodnik-Kuraszkiewicz na FB

Polityczne wrzenie w mieście. Wzajemne oskarżenia i apele. Od kilku tygodni w mediach społecznościowych trwa swoista kampania.

Władze Gniewkowa, na czele z panią burmistrz, apelują do mieszkańców o niebranie udziału w referendum 19 kwietnia, jeśli chcą kontynuacji rozpoczętych w mieście działań.



- Referendum to wybór obywatelski - mówi Ilona Wodnik-Kuraszkiewicz, burmistrz Gniewkowa. - Decyzja należy do mieszkańców, ale jeśli akceptują moje działania oraz działania rady miejskiej, to nie biorąc udziału w referendum, wyrażą dla nich swoją aprobatę.



Z kolei inicjatorzy referendum zachęcają do głosowania i odwołania rady i burmistrza.



- Zachęcamy do pójścia na wybory. Los leży w waszych rękach. Możecie zdecydować, jakiej chcecie przyszłości dla siebie i następnych pokoleń - mówi Tomasz Błaszczyk, jeden z inicjatorów referendum. - Główny powód referendum to niedotrzymanie obietnic wyborczych.



Aby referendum było ważne, musi w nim uczestniczyć nie mniej niż 3/5 wyborców, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach samorządowych. Żeby doszło do odwołania burmistrza, taką odpowiedź musi wskazać więcej, niż połowa głosujących.