Witowo-Kolonia. Śmiertelny wypadek. Nie żyje kierowca samochodu, który uderzył w drzewo [zdjęcia]

Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Witowo-Kolonia w powiecie radziejowskim.

Kierowca zginął na miejscu. Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, wiele wskazuje na to, że przyczyną śmierci mogła być nadmierna prędkość.

- Osoba poszkodowana znajdowała się wewnątrz pojazdu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródeł energii, a także umożliwieniu dostępu do poszkodowanego - mówi mł. ogniomistrz Patryk Wojciechowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

- Kierujący pojazdem BMW, 29-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego, po wyjechaniu z łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - mówi podkom. Krzysztof Lizik, zastępca oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.

Droga wojewódzka nr 267 jest obecnie zablokowana.

Utrudnienia potrwają prawdopodobnie do godz.13.30.

Policja wyznaczyła objazdy.



