Jest śledztwo prokuratury po śmiertelnym wypadku w Witowie-Kolonii [aktualizacja]

Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Witowo-Kolonia w powiecie radziejowskim. / Fot. KP PSP w Radziejowie

Kierowca zginął na miejscu. Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, wiele wskazuje na to, że przyczyną śmierci mogła być nadmierna prędkość.

- Osoba poszkodowana znajdowała się wewnątrz pojazdu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródeł energii, a także umożliwieniu dostępu do poszkodowanego - mówi mł. ogniomistrz Patryk Wojciechowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

- Kierujący pojazdem BMW, 29-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego, po wyjechaniu z łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - mówi podkom. Krzysztof Lizik, zastępca oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.

Droga wojewódzka nr 267 była zablokowana do ok. godz. 14.

AKTUALIZACJA



Jak ustalił reporter PR PiK, Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadzi śledztwo w tej sprawie.



- Najprawdopodobniej powodem tego zdarzenia była nadmierna prędkość, kierujący wypadł z zakrętu trasy, uderzył w drzewo. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Musimy zapoznać się z wynikami badań krwi i z opinią biegłego patologa. Czekamy również na protokół oględzin pojazdu - mówi prokurator Dorota Borkowska-Stasińska z Prokuratury Rejonowej w Radziejowie.





