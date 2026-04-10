Jest śledztwo prokuratury po śmiertelnym wypadku w Witowie-Kolonii [aktualizacja]

2026-04-10, 11:09  Radosław Jagieła / TB
Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Witowo-Kolonia w powiecie radziejowskim. / Fot. KP PSP w Radziejowie

Do zdarzenia doszło w piątek (10.04.) na drodze wojewódzkiej nr 267 w powiecie radziejowskim. Samochód osobowy na łuku zjechał z drogi.

Kierowca zginął na miejscu. Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, wiele wskazuje na to, że przyczyną śmierci mogła być nadmierna prędkość.

- Osoba poszkodowana znajdowała się wewnątrz pojazdu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródeł energii, a także umożliwieniu dostępu do poszkodowanego - mówi mł. ogniomistrz Patryk Wojciechowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.

- Kierujący pojazdem BMW, 29-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego, po wyjechaniu z łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - mówi podkom. Krzysztof Lizik, zastępca oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.

  • Droga wojewódzka nr 267 była zablokowana do ok. godz. 14.

AKTUALIZACJA

Jak ustalił reporter PR PiK, Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadzi śledztwo w tej sprawie.

- Najprawdopodobniej powodem tego zdarzenia była nadmierna prędkość, kierujący wypadł z zakrętu trasy, uderzył w drzewo. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Musimy zapoznać się z wynikami badań krwi i z opinią biegłego patologa. Czekamy również na protokół oględzin pojazdu - mówi prokurator Dorota Borkowska-Stasińska z Prokuratury Rejonowej w Radziejowie.


Radziejów
Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: sądowy spór o wielkie pieniądze

Zwrot akcji w sprawie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage: sądowy spór o wielkie pieniądze

2026-04-10, 19:20
Na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 mężczyzna miał grozić pracownikom

Na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 mężczyzna miał grozić pracownikom

2026-04-10, 18:23
Jest wyrok w sprawie Krzysztofa S. Sąd uznał go winnym uduszenia psa podczas spaceru

Jest wyrok w sprawie Krzysztofa S. Sąd uznał go winnym uduszenia psa podczas spaceru

2026-04-10, 17:32
Czwarty dzień trwa akcja strażaków w Bydgoszczy. W kulminacyjnym momencie było tam 135 ratowników

Czwarty dzień trwa akcja strażaków w Bydgoszczy. W kulminacyjnym momencie było tam 135 ratowników

2026-04-10, 16:42
Przed sądem w Bydgoszczy rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o szpiegostwo

Przed sądem w Bydgoszczy rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o szpiegostwo

2026-04-10, 15:56
W szesnastą rocznicę katastrofy smoleńskiej w regionie uczciliśmy pamięć ofiar

W szesnastą rocznicę katastrofy smoleńskiej w regionie uczciliśmy pamięć ofiar

2026-04-10, 14:50
Gniewkowo. Zbliża się referendum w sprawie odwołania rady miejskiej i burmistrza

Gniewkowo. Zbliża się referendum w sprawie odwołania rady miejskiej i burmistrza

2026-04-10, 13:30
Zadecydowały ułamki sekundy. Wyprzedzali na trzeciego w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

Zadecydowały ułamki sekundy. Wyprzedzali „na trzeciego" w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

2026-04-10, 09:43
Anna Jackowska: Decyzja, którą podejmujemy na początku zawodowej drogi, nie jest decyzją na całe życie

Anna Jackowska: Decyzja, którą podejmujemy na początku zawodowej drogi, nie jest decyzją na całe życie

2026-04-10, 09:00

