Jest śledztwo prokuratury po śmiertelnym wypadku w Witowie-Kolonii [aktualizacja]
Do zdarzenia doszło w piątek (10.04.) na drodze wojewódzkiej nr 267 w powiecie radziejowskim. Samochód osobowy na łuku zjechał z drogi.
Kierowca zginął na miejscu. Jak ustalił reporter Polskiego Radia PiK, wiele wskazuje na to, że przyczyną śmierci mogła być nadmierna prędkość.
- Osoba poszkodowana znajdowała się wewnątrz pojazdu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu źródeł energii, a także umożliwieniu dostępu do poszkodowanego - mówi mł. ogniomistrz Patryk Wojciechowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie.
- Kierujący pojazdem BMW, 29-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego, po wyjechaniu z łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na lewe pobocze i uderzył w drzewo. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu - mówi podkom. Krzysztof Lizik, zastępca oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Radziejowie.
- Droga wojewódzka nr 267 była zablokowana do ok. godz. 14.
AKTUALIZACJA
Jak ustalił reporter PR PiK, Prokuratura Rejonowa w Radziejowie prowadzi śledztwo w tej sprawie.
- Najprawdopodobniej powodem tego zdarzenia była nadmierna prędkość, kierujący wypadł z zakrętu trasy, uderzył w drzewo. W poniedziałek odbędzie się sekcja zwłok. Musimy zapoznać się z wynikami badań krwi i z opinią biegłego patologa. Czekamy również na protokół oględzin pojazdu - mówi prokurator Dorota Borkowska-Stasińska z Prokuratury Rejonowej w Radziejowie.