Zadecydowały ułamki sekundy. Wyprzedzali „na trzeciego" w Kujawsko-Pomorskiem [wideo]

2026-04-10, 09:43  Materiały policji / TB
Sytuacja na DK 10 niedaleko Torunia. / Fot. Materiały policji

Oto kolejne nagrania, które trafiły na policyjną skrzynkę „Stop agresji drogowej". Tylko dzięki szybkiej reakcji innych kierowców udało się uniknąć czołowego zderzenia.

Do pierwszej sytuacji doszło 27 marca na DK nr 91, za miejscowością Grzywna w kierunku Łysomic. Kierujący Volkswagenem wyprzedzał „na trzeciego", zmuszając innego kierowcę do zjechania na pobocze.

Drugie zdarzenie miała miejsce 5 kwietnia, tym razem na DK 10, na wysokości Torunia. Tam kierujący samochodem Toyota również wyprzedzał „na trzeciego" i zmusił innego kierującego do zjechania na pobocze.

- Tego typu zachowania stanowią jedno z największych zagrożeń w ruchu drogowym - informuje policja. - Podejmując ryzykowną decyzję o wyprzedzaniu bez zapewnienia sobie odpowiedniej widoczności i miejsca do wykonania manewru, narażamy nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu.

  • Za wykroczenie ukazane na nagraniu grozi mandat karny w wysokości do 5000 zł i 10 punktów karnych.
  • Jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.

Tak wyprzedzano na DK 91 i DK 10 w Kujawsko-Pomorskiem. / Wideo: Materiały policji

