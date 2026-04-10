Anna Jackowska: Decyzja, którą podejmujemy na początku zawodowej drogi, nie jest decyzją na całe życie

Kogo dziś szukają pracodawcy, a kogo będę potrzebować za 5 lat? Jakie umiejętności są w cenie? Jakie zawody są na liście deficytowych w regionie?
O trendach na rynku pracy rozmawialiśmy z Anną Jackowską, dyrektor PUP we Włocławku.
- Na co warto postawiać? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele młodych osób. Nie warto się jednak tak mocno przy tym spinać. Lepiej, jeśli zastanowią się, w czym mogą być dobrzy i gdzie będą się dobrze czuli - mówiła Anna Jackowska, która była gościem porannej „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK. - Decyzja, którą podejmą na początku drogi, nie jest decyzją podjętą na zawsze. Zmienność wykonywanej pracy jest obecnie bardzo powszechna.
Jakie są obecnie trendy na rynku pracy?
- Branża opiekuńczo zdrowotna, czyli wszystko, co wiąże się z opieką. Pamiętajmy, że będziemy mieli coraz więcej osób starszych. Kolejnym obszarem jest branża budowlana. Zdolności manualne, obsługa maszyn... Ktoś wciąż będzie musiał je kontrolować - twierdzi Anna Jackowska. - Do tego należy dorzucić zawody rzemieślnicze wymagające wielu specyficznych umiejętności. Ten element ludzki jest w takich zawodach obecnie nie do zastąpienia.
Jakie zawody cieszą się obecnie najmniejszym zainteresowaniem? Których nie warto wybierać? Gdzie są największe pracownicze nadwyżki?
