Anna Jackowska: Decyzja, którą podejmujemy na początku zawodowej drogi, nie jest decyzją na całe życie

2026-04-10, 09:00  Agnieszka Marszał / TB
Anna Jackowska. / Fot. Archiwum Polskie Radio PiK

Kogo dziś szukają pracodawcy, a kogo będę potrzebować za 5 lat? Jakie umiejętności są w cenie? Jakie zawody są na liście deficytowych w regionie?

O trendach na rynku pracy rozmawialiśmy z Anną Jackowską, dyrektor PUP we Włocławku.


- Na co warto postawiać? To pytanie zadaje sobie bardzo wiele młodych osób. Nie warto się jednak tak mocno przy tym spinać. Lepiej, jeśli zastanowią się, w czym mogą być dobrzy i gdzie będą się dobrze czuli - mówiła Anna Jackowska, która była gościem porannej „Rozmowy Dnia" w Polskim Radiu PiK. - Decyzja, którą podejmą na początku drogi, nie jest decyzją podjętą na zawsze. Zmienność wykonywanej pracy jest obecnie bardzo powszechna.

Jakie są obecnie trendy na rynku pracy?

- Branża opiekuńczo zdrowotna, czyli wszystko, co wiąże się z opieką. Pamiętajmy, że będziemy mieli coraz więcej osób starszych. Kolejnym obszarem jest branża budowlana. Zdolności manualne, obsługa maszyn... Ktoś wciąż będzie musiał je kontrolować - twierdzi Anna Jackowska. - Do tego należy dorzucić zawody rzemieślnicze wymagające wielu specyficznych umiejętności. Ten element ludzki jest w takich zawodach obecnie nie do zastąpienia.

Jakie zawody cieszą się obecnie najmniejszym zainteresowaniem? Których nie warto wybierać? Gdzie są największe pracownicze nadwyżki? Posłuchajcie. Cała „Rozmowa Dnia" poniżej.
Rozmowa Dnia PR PiK - Anna Jackowska

