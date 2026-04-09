Jest reakcja toruńskiej uczelni na wybryk studenta z Zimbabwe. Znamy też szczegóły deportacji

2026-04-09, 19:00  Mariusz Luda/KB
Decyzja o deportacji oraz wyrzucenie z uczelni – to prawdopodobne konsekwencje występku obcokrajowca z Zimbabwe

Decyzja o deportacji oraz wyrzucenie z uczelni – to prawdopodobne konsekwencje występku obcokrajowca z Zimbabwe. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę, spacerując nocą nago po moście w Toruniu. Jak się dowiedziało Polskie Radio PiK, sprawę bada także uczelnia.

Jak już wcześniej informowaliśmy, 25-letni student z Zimbabwe nic nie pamięta. Zeznając przed sądem, przyznał, że był pod wpływem środków odurzających. Za cztery wykroczenia dostał grzywnę. Na pobyt w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców, o co też wnioskowała Straż Graniczna - nie zgodził się jednak Sąd Rejonowy w Toruniu. Teraz, o ile mężczyzna nie odwoła się od decyzji o deportacji, a ma na to 14 dni – opuści Polskę.

Do tego czasu pomimo braku ważnych dokumentów pobytowych obcokrajowiec może przebywać na wolności.

Obywatel Zimbabwe został zwolniony. Po zorganizowaniu rejsu powrotnego przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej, mężczyzna zostanie doprowadzony przez funkcjonariuszy do samolotu. Koszty ponosi przede wszystkim sam deportowany. Zapłaci za transport i konwojowanie - mówiła major Dagmara Bielec, rzecznik Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

To nie koniec problemów obcokrajowca - prawdopodobnie zostanie też wyrzucony ze studiów. Był na trzecim roku pielęgniarstwa jednej z toruńskich uczelni.
- Na uczelni toczy się postępowanie dyscyplinarne. Wyciągniemy z tego czynu konsekwencje - mówi dyrektor do spraw współpracy i wizerunku Julia Osuch.

Mężczyzna, o ile nie zapadną inne decyzje, zostanie deportowany z Warszawy.
- Podróż do tego kraju wymaga przesiadek. Czas podróży oraz ceny biletów zależą od wybranego przewoźnika i terminu podróży - mówiła Valeriia Romanchuk z Portu Lotniczego w Bydgoszczy.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę