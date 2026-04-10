Sztuczna inteligencja w zarządzaniu kryzysowym. Przewiduje, ma wiedzę i refleks [konferencja]

2026-04-10, 07:00  Monika Siwak/KB
Z jakich narzędzi cyfrowych można korzystać w razie różnych zagrożeń? Rozmawiano o tym w Bydgoszczy podczas konferencji Resilience-Tech organizowanej przez Związek Cyfrowa Polska/fot. Monika Siwak

Z jakich narzędzi cyfrowych można korzystać w razie różnych zagrożeń? Rozmawiano o tym w Bydgoszczy podczas konferencji Resilience-Tech organizowanej przez Związek Cyfrowa Polska. W Młynach Rothera pojawili się przedstawiciele firm, także IT, wojska i samorządów.

- Brakuje nam szerokiego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i odporności – mówi prezes Związku Cyfrowa Polska, Michał Kanownik. Podkreśla, że celem tego wydarzenie jest wskazanie samorządom, jakie rozwiązania technologiczne, które mogą zabezpieczyć samorządy, lokalne społeczności i każdego mieszkańca przed negatywnymi skutkami czy to złośliwego ataku, czy też jakiegoś zdarzenia naturalnego, już dzisiaj mamy na rynku i są już dostępne.

– Zachęcamy samorządy do tego, żeby stosować sztuczną inteligencję choćby do przewidywania zjawisk, a także tego, np. w jaki sposób i gdzie należy zaplanować drogi ewakuacyjne, w jaki sposób zaplanować powiadamianie mieszkańców - radzi Michał Kanownik.

Prezes Związku Cyfrowa Polska podkreśla, jak ważne jest sprawne przekazywanie komunikatów.
- Chodzi o to, by informacja o zjawisku, zdarzeniu bardzo sprawnie przeszła z centrum zarządzania kryzysowego do służb w powiecie, w gminie, do mieszkańca, żeby wiedział jak najszybciej, co ma zrobić, by chronić siebie i swoje mienie. Mogą to być SMS-y, mogą wyświetlać się komunikaty na telewizorze lub powiadomienia typu push, które każdy dostaje na telefon, niezależnie od tego, gdzie się znajduje, których nie da się skasować bez odczytania. Gdy zarządzanie kryzysowe widzi, że na przykład zbliża się fala powodziowa, to technologia może przewidzieć, jakie tereny miasta mogą być szczególnie zagrożone.

W konferencji wzięli udział także m.in. wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski i szef JFTC, generał dywizji Bogdan Rycerski.

