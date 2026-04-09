Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy z nominacją do nagrody tygodnika „Polityki”

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy nominowana do prestiżowej nagrody „Polityki”/Fot. Akademia Muzyczna

W finałowej piątce Nagrody Architektonicznej tygodnika „Polityka” za 2025 rok znalazł się nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To już 15. edycja prestiżowego konkursu.

– To już 15. edycja nagrody przyznawanej przez tygodnik dla obiektów, które są dobrze zaprojektowane, przyjazne ludziom i podnoszą jakość oraz estetykę otoczenia. Tym bardziej cieszy nas, że nasza realizacja została dostrzeżona w tym gronie – podkreślają autorzy projektu.



Nowy kampus stał się jedną z architektonicznych wizytówek Bydgoszczy. W budynku uczą się studenci z Polski i zagranicy, a w jego salach odbywają się koncerty i spektakle. Obiekt powstał w sąsiedztwie Parku Andrzeja Szwalbego, z którym szybko stworzył spójną przestrzeń miejską.



– Osiem kondygnacji, 700 pomieszczeń, cztery sale koncertowe, w tym największa, symfoniczna, z widownią na 420 osób (…) Obiekt powstał na terenach postindustrialnych nieużytków dawnej cegielni i podniósł jakość urbanistyczną najbliższych okolic - pisze o inwestycji Piotr Sarzyński z „Polityki”.



Jak zaznacza, budynek wyróżnia się nie tylko formą, ale i funkcjonalnością. – Wiele walorów nowej siedziby Akademii Muzycznej jest jednak niewidocznych. To przede wszystkim doskonała akustyka (…) oraz nowoczesny system oszczędności energii – czytamy. Zdaniem autora, to kolejny – po Operze Nova – obiekt muzyczny, który może stać się ikoną miasta.



Laureata Grand Prix wybierze jury konkursu, ale równolegle trwa plebiscyt o Nagrodę Internautów – głosowanie rozpoczęło się 8 kwietnia i potrwa do 19 kwietnia. Głos można oddać TUTAJ. Obowiązuje jeden głos na dzień.