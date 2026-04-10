W Toruniu było aktywnie i na sportowo! Festyn prozdrowotny „Zdrowolandia”

2026-04-10, 19:20  Monika Kaczyńska/BN, DW
Sześć stref, a w nich różne aktywności i specjaliści - wszystko to w ramach festynu prozdrowotnego „Zdrowolandia"/Fot. Monika Kaczyńska

Sześć stref, a w nich różne aktywności i specjaliści - wszystko to w ramach festynu prozdrowotnego „Zdrowolandia”. Organizuje go Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w związku ze Światowym Dniem Zdrowia, który był 7 kwietnia.

Wydarzenie odbyło się na boisku IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.

- W Strefie Aktywności Ruchowej były gry, zabawy, konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych z nagrodami - informowałaMonika Drapiewska, prezes Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. - W Strefie Przyjaciół Sportu prezentowały się nasze kluby sportowe. W Strefie Zdrowe Odżywianie - przekąski, dietetyk oraz quiz wiedzy, w Strefie Relaksu - malowanie, rysowanie, gry planszowe, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, w Strefie Medycznej - pomiary i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a w Strefie Bezpieczeństwa policja i straż miejska pokazały bezpieczne zachowania - dodała.

