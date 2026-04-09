W Toruniu będzie aktywnie i na sportowo! Festyn prozdrowotny „Zdrowolandia”

Monika Kaczyńska/BN

W najbliższy piątek (10 kwietnia) na boisku IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu odbędzie się festyn prozdrowotny „Zdrowolandia”

Sześć stref, a w nich różne aktywności i specjaliści - wszystko to w ramach festynu prozdrowotnego „Zdrowolandia”. Organizuje go Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w związku ze Światowym Dniem Zdrowia, który był 7 kwietnia.

Wydarzenie odbędzie się na boisku IX Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Każdy zainteresowany będzie mógł przyjść w piątek (10 kwietnia) w godzinach 11:00-14:00.



- W Strefie Aktywności Ruchowej będą gry, zabawy, konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych z nagrodami - informuje Monika Drapiewska, prezes Toruńskiego Związku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. - W Strefie Przyjaciół Sportu będą się prezentować nasze kluby sportowe. W Strefie Zdrowe Odżywianie - przekąski, dietetyk oraz quiz wiedzy, w Strefie Relaksu - malowanie, rysowanie, gry planszowe, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne, w Strefie Medycznej odbędą się pomiary i pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, a w Strefie Bezpieczeństwa policja i straż miejska pokażą nam bezpieczne zachowania - dodaje.



