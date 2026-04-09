Płyny o zapachu ścieków i znikająca wata. Drzwi otwarte w bydgoskim Sanepidzie [zdjęcia i wideo]

2026-04-09, 14:24 Monika Siwak/BN

Drzwi otwarte w bydgoskim Sanepidzie z okazji Światowego Dnia Zdrowia/fot. Izabela Langner

Pracę fachowców z Sanepidu można było podpatrzeć w czwartek w Bydgoszczy w ramach drzwi otwartych z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Chętne dzieci, a także dorośli podpalali znikającą watę, a także próbowali różne płyny.

Zasmakowali m.in. smaku umami. - Smakowało to bardzo dziwnie - usłyszała reporterka PR PiK Monika Siwak. - Dostawaliśmy również próbki do wąchania np. o zapachu ścieków, zgniłego jaja, a do zneutralizowania dostaliśmy zapach świeżo mielonej kawy - powiedziało jedno z dzieci.



Chętni dowiedzieli się również m.in., jak bada się wodę do kąpieli. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Sanepidzie można było też skorzystać z porad zdrowotnych.



Ciekawostek było wiele.