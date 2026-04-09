Premier Donald Tusk w podtoruńskim Ostaszewie: „Polskie firmy mają być pierwszym wyborem”

Donald Tusk w podtoruńskim Ostaszewie na inauguracji programu „Local Content z korzyścią dla Polski”/fot. Michał Zaręba

Rząd stawia na polskie firmy w wielkich inwestycjach. Premier Donald Tusk i minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun zainaugurowali w podtoruńskim Ostaszewie program „Local Content z korzyścią dla Polski”.

Wydarzenie odbywa się w siedzibie firmy Apator S.A., która wyprodukuje 750 tys. inteligentnych liczników dla innej polskiej firmy – spółki Enea.



Cel programu „Local Content”



Celem programu jest zwiększenie udziału krajowych przedsiębiorstw w dużych projektach realizowanych przez spółki Skarbu Państwa i wsparcie w tym małych i średnich firm. Chodzi też o zmianę mentalności biznesowej – aby przy dużych inwestycjach w pierwszej kolejności korzystać z lokalnych dostawców. Nowe regulacje mają też wspierać rozwój technologii i wzrost gospodarczy kraju. Cały proces ma być monitorowany aby nie zaszkodzić konkurencji i podnosić kosztów inwestycji.



Działania rządu nie mają na celu wykluczania zagranicznych firm, lecz wyrównanie szans polskiego biznesu i zwiększenie korzyści płynących z inwestycji w kraju.



Donald Tusk w podtoruńskim Ostaszewie: „Polskie firmy mają być pierwszym wyborem w zamówieniach publicznych”



- Polskie firmy mają być pierwszym wyborem w zamówieniach publicznych, a rząd będzie wspierał takie przedsiębiorstwa i dążył do wzmocnienia procesu repolonizacji gospodarki, przy jednoczesnym respektowaniu zasad UE i wspólnego rynku - powiedział w czwartek premier Donald Tusk. - W ramach tego, co możliwe, będziemy szukali wszystkich możliwych pomysłów, sposobów, rekomendacji, decyzji, twardych decyzji, jeśli będzie trzeba, żeby respektowano nasz kierunek repolonizacji polskiej gospodarki - dodał.



Donald Tusk wskazał, że szczególnego znaczenia nabiera dziś bezpieczeństwo gospodarcze, w tym suwerenność łańcuchów dostaw oraz zabezpieczenie dostaw energii i nowoczesnych technologii. Jego zdaniem, doświadczenia wojny w Ukrainie oraz napięcia na Bliskim Wschodzie pokazały, jak istotne jest wzmacnianie krajowego potencjału produkcyjnego.



Szef rządu podkreślił, że członkostwo w Unii Europejskiej pozostaje kluczowe dla Polski, jednak w jego ramach możliwe jest podejmowanie działań wzmacniających krajowy przemysł. - Polska musi być pierwszym wyborem, a państwo będzie szukało wszelkich dostępnych narzędzi, aby wspierać lokalnych producentów i usługodawców - zaznaczył Donald Tusk.



W program „Local Content” wpisują się zakłady z naszego regionu



- W program ten wpisują się już zakłady z naszego regionu, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej – powiedział Polskiemu Radiu PiK prezes przedsiębiorstwa Adam Leszkiewicz. Z kolei minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun przyznał, że wszystkie spółki należące do PGZ mają bardzo dobrą przyszłość. - Po latach zaniechań, bez zrozumienia, jak istotna jest kwestia bezpieczeństwa państwa i tego przyspieszenia teraz wszyscy wiemy, że nie ma czasu, musimy działać tu i teraz. 200 miliardów zostanie przeznaczonych tylko w tym roku na zbrojenia oraz program Polska Zbrojna - dodaje.