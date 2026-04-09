Sklep, który pomaga otwarto w Grudziądzu. „Czy kupisz, czy dasz - pomagasz” [zdjęcia, wideo]

2026-04-09, 12:42 Marcin Doliński/BN

Sklep charytatywny im. Sue Ryder otwarto w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

„Czy kupisz, czy dasz - pomagasz” to hasło promujące kolejny sklep charytatywny im. Sue Ryder w naszym regionie. Tym razem otwarto go w Grudziądzu przy ulicy Groblowej 2.

- W takim sklepie można znaleźć wszystko i tym się różni od powszechnie znanych second handów - mówi Krzysztof Strzelecki, prezes Stowarzyszenia im. Sue Ryder. - 99 proc. asortymentu, który jest w sklepie to są dary od ludzi - dodaje.



Do sklepu im. Sue Ryder można przynosić różne rzeczy. Nasz reporter Marcin Doliński spotkał państwo, które przyniosło nowe buty. - Pomaganie może być proste - usłyszał od kolejnej klientki.



Dochód ze sprzedaży trafi na pomoc dla niepełnosprawnych dzieci i seniorów. Zaznaczmy, że dwa takie sklepy działają już w Bydgoszczy, a jeden w Toruniu.