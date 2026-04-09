Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Wypadek na trasie Tuchola-Tleń

2026-04-09, 09:47 Bartosz Nawrocki

Kobieta kierująca osobowym bmw była nieprzytomna po wypadku na trasie Tuchola-Tleń, na skrzyżowaniu z drogą do Cekcyna. W jej pojazd uderzył pojazd ciężarowy.

Jak przekazał PR PiK kpt. Grzegorz Polok, rzecznik tucholskich strażaków, ciężarówka typu dźwig uderzyła w bok bmw od strony kierowcy. U kobiety doszło do urazów wielonarządowych. Jej stan określany jest jako ciężki.



Informacje o okolicznościach wypadku przekazał nam asp. Łukasz Tomaszewski z policji w Tucholi. - 19-letnia kierująca bmw nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z pojazdem ciężarowym, którym kierował 39-latek.



W miejscu zdarzenia droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy.





