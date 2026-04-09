Dwa wypadki od rana i dwie osoby ranne. Utrudnienia na DK 25 i DK 67 zakończyły się [AKTUALIZACJA]

2026-04-09, 07:08  BN
Wypadek na DK 67 w miejscowości Łochocin/fot. KP PSP Lipno

Wypadek na DK 67 w miejscowości Łochocin/fot. KP PSP Lipno

Ciężarówka oraz bus zderzyły się na DK 25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem, w miejscowości Mierzwin (pow. inowrocławski). Z kolei na DK 67 na odcinku Lipno-Włocławek zderzyły się osobówka i dostawczak.

Wypadek na DK 25 na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław

Do wypadku doszło w czwartkowy poranek około godziny 5:50. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia zakończyły się o godz. 11:30.

Wypadek na DK 67 na odcinku Lipno-Włocławek

Na drodze krajowej nr 67 doszło do wypadku na odcinku Lipno–Włocławek. Zdarzenie miało miejsce około godziny 7:20 w miejscowości Łochocin.

Jak wynika ze wstępnych informacji, doszło do zderzenia tylnego samochodu osobowego z pojazdem dostawczym. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.

Utrudnienia zakończyły się ok. godz. 10:00.

Kolizja na DK 80 na drodze z Bydgoszczy do Torunia

Ok. godz. 7 doszło do kolizji dwóch osobówek w Złejwsi Wielkiej. Jeden z pojazdów najechał na tył drugiego. Przed godz. 8 poinformowano o zakończeniu utrudnień w tym miejscu. Nikt nie ucierpiał.

Wypadek na DK 67 w miejscowości Łochocin/fot. KP PSP Lipno Wypadek na DK 67 w miejscowości Łochocin/fot. KP PSP Lipno

Sklep, który pomaga otwarto w Grudziądzu. Czy kupisz, czy dasz - pomagasz [zdjęcia, wideo]

Sklep, który pomaga otwarto w Grudziądzu. „Czy kupisz, czy dasz - pomagasz” [zdjęcia, wideo]

Krzysztof Szczucki o akcie oskarżenia: Nie złamałem prawa, nie obawiam się

Krzysztof Szczucki o akcie oskarżenia: Nie złamałem prawa, nie obawiam się

Czarnoskóry student z Torunia nie trafi do ośrodka dla cudzoziemców. Deportacja aktualna

Czarnoskóry student z Torunia nie trafi do ośrodka dla cudzoziemców. Deportacja aktualna

Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Wypadek na trasie Tuchola-Tleń

Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Wypadek na trasie Tuchola-Tleń

Jarosław Zakrzewski: Belma zatrudni dodatkowo powyżej 100 osób [Rozmowa Dnia]

Jarosław Zakrzewski: Belma zatrudni dodatkowo powyżej 100 osób [Rozmowa Dnia]

Prawie 70 milionów unijnego wsparcia dla projektów z regionu. Mieszkańcy na to czekali [lista]

Prawie 70 milionów unijnego wsparcia dla projektów z regionu. Mieszkańcy na to czekali [lista]

Race w sektorze kibiców Zawiszy. Po meczu w Bydgoszczy policja wszczyna postępowanie

Race w sektorze kibiców Zawiszy. Po meczu w Bydgoszczy policja wszczyna postępowanie

Przepisy mają bardziej chronić pracowników. O tym mówili politycy Nowej Lewicy

Przepisy mają bardziej chronić pracowników. O tym mówili politycy Nowej Lewicy

Na boisku tak jak w życiu. Trzeba budować relacje, czasem wbrew sympatiom [temat tygodnia]

Na boisku tak jak w życiu. Trzeba budować relacje, czasem wbrew sympatiom [temat tygodnia]

