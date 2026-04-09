Dwa wypadki od rana i dwie osoby ranne. Utrudnienia na DK 25 i DK 67 zakończyły się [AKTUALIZACJA]

2026-04-09, 07:08 BN

Wypadek na DK 67 w miejscowości Łochocin/fot. KP PSP Lipno

Ciężarówka oraz bus zderzyły się na DK 25 między Bydgoszczą a Inowrocławiem, w miejscowości Mierzwin (pow. inowrocławski). Z kolei na DK 67 na odcinku Lipno-Włocławek zderzyły się osobówka i dostawczak.

Wypadek na DK 25 na odcinku Bydgoszcz-Inowrocław



Do wypadku doszło w czwartkowy poranek około godziny 5:50. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia zakończyły się o godz. 11:30.



Wypadek na DK 67 na odcinku Lipno-Włocławek



Na drodze krajowej nr 67 doszło do wypadku na odcinku Lipno–Włocławek. Zdarzenie miało miejsce około godziny 7:20 w miejscowości Łochocin.



Jak wynika ze wstępnych informacji, doszło do zderzenia tylnego samochodu osobowego z pojazdem dostawczym. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.



Utrudnienia zakończyły się ok. godz. 10:00.



Kolizja na DK 80 na drodze z Bydgoszczy do Torunia



Ok. godz. 7 doszło do kolizji dwóch osobówek w Złejwsi Wielkiej. Jeden z pojazdów najechał na tył drugiego. Przed godz. 8 poinformowano o zakończeniu utrudnień w tym miejscu. Nikt nie ucierpiał.