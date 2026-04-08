Race w sektorze kibiców Zawiszy. Po meczu w Bydgoszczy policja wszczyna postępowanie

2026-04-08, 21:05 Sława Skibińska-Dmitruk/KB

Mecz Zawisza Bydgoszcz-Górnik Zabrze/fot. Izabela Langner

Jak przekazała PR PiK bydgoska Policja, race pojawiły się w sektorze gospodarzy. Ich odpalanie jest niezgodne z prawem.

- W trakcie meczu Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze, w 70. minucie, na trybunie B w sektorze gospodarzy odpalono środki pirotechniczne. W związku z tym policjanci rozpoczynają czynności w ramach prowadzonego postępowania - przekazał Polskiemu Radiu PiK sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji.



Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, kto wnosi lub posiada na imprezie masowej wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub materiały wybuchowe, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dodatkowe konsekwencje może ponieść klub piłkarski.