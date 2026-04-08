Przepisy mają bardziej chronić pracowników. O tym mówili politycy Nowej Lewicy

Reforma wzmacniająca Państwową Inspekcję Pracy była jednym z tematów konferencji prasowej Nowej Lewicy zorganizowanej we Włocławku. Ustawa została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego, ale została też odesłana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.
Zmiany mają ograniczyć nadużycia na rynku pracy. Według danych z drugiego kwartału 2025 roku około 1,5 miliona osób pracowało wyłącznie na umowach cywilnoprawnych.
- Nowowprowadzone przepisy nadają szerokie uprawnienia Inspekcji Pracy w zakresie, przede wszystkim przekształcania w drodze decyzji administracyjnej umów cywilnoprawnych w umowę o pracę - mówi Jakub Woźnikowski, sekretarz włocławskiej Lewicy. - Daje to szereg dodatkowych uprawnień nowym pracownikom, którym w wyniku zmiany przekształcono umowę. Dodatkowo warto wspomnieć, że nabywają również prawo do płatnego zwolnienia chorobowego, co jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach.
Nowa Lewica zapowiada kolejne zmiany dotyczące ochrony pracowników. Rząd przyjął projekt zmian dotyczących mobbingu, które będą procedowane w Sejmie.
- Nie będzie już tego zapisu od długotrwałości - podkreśla Piotr Kowal, poseł Nowej Lewicy. - Będzie po prostu liczyła się suma zdarzeń, czyli na przykład, nie wiem, w ciągu kilku tygodni, jeżeli do nękania dochodzi, to nie liczy się, nie wiem, czy musi upłynąć pół roku, czy więcej. Po prostu będzie liczyła się suma tych zdarzeń. Jeżeli te zachowania będą udokumentowane, potwierdzone przez świadków, to wystarczy, żeby wypełniły definicję mobbingu.
Jak podkreślali politycy, zmiany to „odpowiedź na patologie rynku pracy i wyraźny dowód skuteczności działań legislacyjnych obecnej większości rządzącej".
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę