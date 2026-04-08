Na boisku tak jak w życiu. Trzeba budować relacje, czasem wbrew sympatiom [temat tygodnia]

2026-04-08, 18:54  Michał Zaręba/Redakcja
Na boisku, tak jak w życiu, nie jesteśmy sami. Są wokół nas ludzie, z którymi musimy układać sobie relacje/fot. Pixabay

Sport jest doskonałym sposobem kształtowania osobowości i charakteru - przypomina toruński psycholog Michał Siromski. Takie gry zespołowe jak piłka nożna są z jednej strony lekcją współpracy z innymi ludźmi, a z drugiej nauką przyjmowania sukcesów i radzenia sobie z porażką. Piłka nożna to „temat tygodnia" w PR PiK.

- Sport jest doskonałym sposobem kształtowania osobowości, charakteru człowieka i też pewnych kompetencji przydatnych w życiu. Zwłaszcza takie popularne gry zespołowe jak piłka nożna - mówi psycholog Michał Siromski. - To jest z jednej strony doskonała lekcja współpracy z innymi ludźmi, polegania na innych ludziach, ale też dobra lekcja wytrwałości i cierpliwości w ćwiczeniu pewnych elementów. Nie da się ukryć: sport jest bardzo dobrym sposobem na naukę czegoś, co jest bardzo ważne w życiu, czyli przyjmowania sukcesów, ale też przyjmowania porażek. Sukces nas podnosi, porażka z kolei podcina skrzydła. Na boisku, tak jak w życiu, nie jesteśmy sami. Są wokół nas ludzie, z którymi musimy układać sobie relacje, musimy współpracować, czasami polegać na nich. Dokładnie tak samo jest na boisku. Uczymy się tego, że czasami trzeba zaufać komuś w czymś, że coś zrobi dobrze albo zrobi lepiej od nas, ale też umiejętności współpracy, ułożenia sobie relacji. Czasami nawet wspólnego robienia czegoś z kimś, kogo nie darzymy sympatią.

Więcej w materiale Michała Zaręby.

Relacja Michała Zaręby

Toruń

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

kwiecień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę