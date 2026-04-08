Na boisku tak jak w życiu. Trzeba budować relacje, czasem wbrew sympatiom [temat tygodnia]

2026-04-08, 18:54 Michał Zaręba/Redakcja

Na boisku, tak jak w życiu, nie jesteśmy sami. Są wokół nas ludzie, z którymi musimy układać sobie relacje/fot. Pixabay

Sport jest doskonałym sposobem kształtowania osobowości i charakteru - przypomina toruński psycholog Michał Siromski. Takie gry zespołowe jak piłka nożna są z jednej strony lekcją współpracy z innymi ludźmi, a z drugiej nauką przyjmowania sukcesów i radzenia sobie z porażką. Piłka nożna to „temat tygodnia" w PR PiK.

- Sport jest doskonałym sposobem kształtowania osobowości, charakteru człowieka i też pewnych kompetencji przydatnych w życiu. Zwłaszcza takie popularne gry zespołowe jak piłka nożna - mówi psycholog Michał Siromski. - To jest z jednej strony doskonała lekcja współpracy z innymi ludźmi, polegania na innych ludziach, ale też dobra lekcja wytrwałości i cierpliwości w ćwiczeniu pewnych elementów. Nie da się ukryć: sport jest bardzo dobrym sposobem na naukę czegoś, co jest bardzo ważne w życiu, czyli przyjmowania sukcesów, ale też przyjmowania porażek. Sukces nas podnosi, porażka z kolei podcina skrzydła. Na boisku, tak jak w życiu, nie jesteśmy sami. Są wokół nas ludzie, z którymi musimy układać sobie relacje, musimy współpracować, czasami polegać na nich. Dokładnie tak samo jest na boisku. Uczymy się tego, że czasami trzeba zaufać komuś w czymś, że coś zrobi dobrze albo zrobi lepiej od nas, ale też umiejętności współpracy, ułożenia sobie relacji. Czasami nawet wspólnego robienia czegoś z kimś, kogo nie darzymy sympatią.



