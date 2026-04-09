Prawie 70 milionów unijnego wsparcia dla projektów z regionu. Mieszkańcy na to czekali [lista]

2026-04-09, 07:57 Monika Kaczyńska/KB

Uroczystość przekazania umów/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Zagospodarowanie Starówki w Golubiu-Dobrzyniu, budowa ścieżki rowerowej z Lubicza Górnego do Turzna, zakup nowego sprzętu dla Teatru Miejskiego w Inowrocławiu. To przykłady projektów z unijnym wsparciem. Umowy o dofinansowanie wręczono w Urzędzie Marszałkowskim.

W Toruniu - w budynku dawnego folwarku - powstanie Ośrodek Edukacji Ekologicznej MPO - przekazała Joanna Pepłowska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu.

- Będziemy edukować młodzież, dzieci, dorosłych, a także seniorów w tematach zmiany klimatu, ochrony środowiska, ale także powietrza, wody i lasów. Takie możliwości edukacji będą w naszym zasięgu w 2028 roku, kiedy to odbędzie się oficjalne otwarcie.



- Przebudujemy starówkę, czyli część historyczną miasta, zazielenimy starówkę golubską, bo w tym momencie jest zabetonowana. Stworzymy nowe ciągi piesze, oczywiście zachowamy główną część starówki - zapowiada Piotr Kowalczyk, zastępca burmistrzyni Golubia-Dobrzynia.



- Są na tej liście projekty o charakterze społecznym: Centra Integracji Społecznej w powiecie brodnickim czy w gminie Gruta Zakład Aktywizacji Zawodowej, więc paleta różnorodności tych projektów jest bardzo duża - mówił marszałek Piotr Całbecki.



Łączna kwota dofinansowania 41 projektów to 68 mln zł.



