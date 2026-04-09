Prawie 70 milionów unijnego wsparcia dla projektów z regionu. Mieszkańcy na to czekali [lista]

2026-04-09, 07:57  Monika Kaczyńska/KB
Uroczystość przekazania umów/ fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Zagospodarowanie Starówki w Golubiu-Dobrzyniu, budowa ścieżki rowerowej z Lubicza Górnego do Turzna, zakup nowego sprzętu dla Teatru Miejskiego w Inowrocławiu. To przykłady projektów z unijnym wsparciem. Umowy o dofinansowanie wręczono w Urzędzie Marszałkowskim.

W Toruniu - w budynku dawnego folwarku - powstanie Ośrodek Edukacji Ekologicznej MPO - przekazała Joanna Pepłowska, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Toruniu.
- Będziemy edukować młodzież, dzieci, dorosłych, a także seniorów w tematach zmiany klimatu, ochrony środowiska, ale także powietrza, wody i lasów. Takie możliwości edukacji będą w naszym zasięgu w 2028 roku, kiedy to odbędzie się oficjalne otwarcie.

- Przebudujemy starówkę, czyli część historyczną miasta, zazielenimy starówkę golubską, bo w tym momencie jest zabetonowana. Stworzymy nowe ciągi piesze, oczywiście zachowamy główną część starówki - zapowiada Piotr Kowalczyk, zastępca burmistrzyni Golubia-Dobrzynia.

- Są na tej liście projekty o charakterze społecznym: Centra Integracji Społecznej w powiecie brodnickim czy w gminie Gruta Zakład Aktywizacji Zawodowej, więc paleta różnorodności tych projektów jest bardzo duża - mówił marszałek Piotr Całbecki.

Łączna kwota dofinansowania 41 projektów to 68 mln zł.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Lista wszystkich projektów: TUTAJ

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Sklep, który pomaga otwarto w Grudziądzu. Czy kupisz, czy dasz - pomagasz [zdjęcia, wideo]

2026-04-09, 12:42
Krzysztof Szczucki o akcie oskarżenia: Nie złamałem prawa, nie obawiam się

2026-04-09, 11:29
Czarnoskóry student z Torunia nie trafi do ośrodka dla cudzoziemców. Deportacja aktualna

2026-04-09, 09:51
Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Wypadek na trasie Tuchola-Tleń

2026-04-09, 09:47
Jarosław Zakrzewski: Belma zatrudni dodatkowo powyżej 100 osób [Rozmowa Dnia]

2026-04-09, 09:01
Dwa wypadki od rana i dwie osoby ranne. Utrudnienia na DK 25 i DK 67 zakończyły się [AKTUALIZACJA]

2026-04-09, 07:08
Race w sektorze kibiców Zawiszy. Po meczu w Bydgoszczy policja wszczyna postępowanie

2026-04-08, 21:05
Przepisy mają bardziej chronić pracowników. O tym mówili politycy Nowej Lewicy

2026-04-08, 19:48
Na boisku tak jak w życiu. Trzeba budować relacje, czasem wbrew sympatiom [temat tygodnia]

2026-04-08, 18:54

