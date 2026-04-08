Zamiast montażu stolarki okiennej był „demontaż" gotówki. Poszkodowani wciąż się zgłaszają

Prokuratura Rejonowa w Aleksandrowie Kujawskim nadzoruje postępowanie dotyczące zawiadomień o oszustwach dokonanym przy zamawianiu usług stolarskich. Wyłudzenia sięgają 285 tysięcy złotych, a poszkodowani wciąż się zgłaszają.

Postępowanie zostało wszczęte przez Komendę Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim w październiku 2025 roku - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Jednak praktycznie każdego miesiąca do prokuratury wpływają kolejne zawiadomienia od osób, które czują się oszukane działaniami podmiotu gospodarczego Karoliny L. i Pawła L., zajmującego się świadczeniem usług stolarskich (demontażem i montażem stolarki okiennej). Po przyjmowaniu zaliczek nie wykonano żadnej z prac.





Postępowanie jest w toku. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do najbliższej jednostki Policji lub Prokuratury bądź bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim lub Prokuratury Rejonowej w tej miejscowości.



