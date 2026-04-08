Podczas cofania ciągnikiem najechał na 70-latka. Śmiertelny wypadek w gospodarstwie

Śmiertelny wypadek w miejscowości Włościbórz

Tragedia w miejscowości Włościbórz pod Sępólnem Krajeńskim. W środę 70-letni mężczyzna zginął pod kołami maszyny rolniczej. Okoliczności ustala policja pod nadzorem prokuratury.

- Wczoraj około godziny 10:00 na terenie jednej z posesji w gminie Sępólno Krajeńskie doszło do śmiertelnego wypadku. Stało się to podczas prac prowadzonych w gospodarstwie. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 49-letni kierowca ciągnika rolniczego podczas manewru cofania najechał na 70-letniego mężczyznę. Na miejscu podjęto czynności reanimacyjne. Niestety nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyźnie - przekazała st. asp. Małgorzata Warsińska.



Dodajmy, że kierowca ciągnika był trzeźwy.