Święto Wojskowej Służby Zdrowia w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy

2026-04-08, 17:00 Agata Raczek/KB

Święta Wojskowej Służby Zdrowia w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy/fot. Agata Raczek

W programie uroczystości znalazło się m.in. wręczenie awansów na wyższe stopnie wojskowe, odznaczeń i medali oraz prezentacja nowych metod leczenia wprowadzonych w ubiegłym roku.

- Ważnym wydarzeniem w naszej placówce było wprowadzenie technik operacyjnych przy użyciu robota da Vinci - powiedział nam płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak, komendant Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy:

- Możemy się troszkę pochwalić - liczba wykonanych zabiegów już nie jest taka mała, szczególnie urologicznych. Są dalsze możliwości rozwoju technik i możliwości operacyjnych, jak również jest to czas, żeby też pokazać to, co robimy nie tylko bezpośrednio dla pacjentów, ale również i dla siebie, dla nauki.



- Naszym głównym kierunkiem badań jest neuroonkologia, ale prowadzimy również badania we współpracy z innymi naukowcami z naszego regionu. Można powiedzieć, że pewne nasze badania, te, których wyniki zostały opublikowane w „Nature Medicine”, są zwiastunem przełomu, ale to jest jakaś cegiełka, która ma doprowadzić do tego, że będziemy mogli skutecznie leczyć te najgorzej rokujące nowotwory występujące w organizmie człowieka, czyli glejaki - dodał prof. Marek Harat, konsultant kliniczny w dziedzinie neurochirurgii w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy.



Podczas dzisiejszej uroczystości 5 osób otrzymało medale za zasługi dla obronności kraju, a 4 osoby - akt mianowania na wyższy stopień wojskowy.



Więcej w relacji Agaty Raczek