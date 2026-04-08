Policjanci znaleźli narkotyki w mieszkaniu 42-latka z Bydgoszczy. Był też poszukiwany [zdjęcia]

Policjanci znaleźli narkotyki w mieszkaniu 42-latka z Bydgoszczy. Był też poszukiwany

Policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. W jego mieszkaniu znaleziono amfetaminę i marihuanę. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w zeszłą sobotę. Dzielnicowi ustalili miejsce, w którym może przebywać poszukiwany 42-latek i udali się pod wskazany adres.



Podczas interwencji zachowanie mężczyzny zwróciło uwagę funkcjonariuszy. Policjanci podjęli decyzję o przeszukaniu mieszkania. W jego trakcie znaleźli kilkanaście gramów amfetaminy i marihuany.



Mężczyzna został zatrzymany. Trafił do zakładu karnego, gdzie odbędzie wcześniej orzeczoną karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za inne przestępstwa.



42-latek odpowie także za posiadanie narkotyków. Za ten czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.