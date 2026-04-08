Akcja sadzenia małych sosen w regionie. Powstanie więcej lasów
W Nadleśnictwie Gniewkowo kilkadziesiąt osób wzięło do ręki szpadle i ruszyło z akcją sadzenia małych sosenek. W naszym regionie posadzonych zostanie w tym roku aż 26 milionów drzewek.
Uczestnicy zasadzają lasy w odpowiedzi na zmianę klimatu. - Wody w glebie mamy coraz mniej, więc staramy się tak przygotowywać te drzewka i hodować je tak, aby ten przyszły las, który wyrośnie za kilkanaście, 20 lub 30 lat sprawiał, że będziemy mogli się nim cieszyć - mówi Włodzimierz Pamfil, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
O czym trzeba pamiętać, sadząc sosny? - Ważne, żeby zachować więźbę, czyli odległość pomiędzy dołkami, do których sadzimy kolejne maluchy. Ważne jest, żeby dołek był odpowiednio głęboki, czyli taki, by chował się w nim cały system korzeniowy sadzonki - dowiedział się reporter PR PiK Marcin Glapiak od rzeczniczki Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Honoraty Galczewskiej.