Jarosław Zakrzewski: Belma zatrudni dodatkowo powyżej 100 osób [Rozmowa Dnia]

2026-04-09, 09:01  Michał Słobodzian/BN
Jarosław Zakrzewski/fot. Katarzyna Bogucka

Ponad 300 milionów złotych z Funduszu Inwestycji Kapitałowych trafi na rozbudowę bydgoskiej Belmy. Zwiększy się obszar zakładu, a także powstanie więcej stanowisk pracy. Gość czwartkowej „Rozmowy Dnia” Jarosław Zakrzewski, prezes Belmy, zapewnia o zatrudnieniu dodatkowo ponad stu osób.

Fabrykę produkującą miny i głowice do dronów czeka boom inwestycyjny. - Harmonogram jest przygotowany, nieruchomości już są określone - mówi Jarosław Zakrzewski. - Mamy podpisane stosowne listy intencyjne i w ciągu miesiąca powinniśmy już być szczęśliwymi właścicielami nieruchomości - dodaje. A za dwa miesiące ma się rozpocząć rozbudowa Belmy.

Fabryka zatrudni też sporą grupę nowych pracowników. Belma wciąż poszukuje między innymi elektroników, informatyków, mechaników czy konstruktorów.

Jak przyznał prezes zakładu, firma może stać się światowym potentatem. Produkcję już zwiększono trzydziestokrotnie. - Sama produkcja jest bardzo dobrze przygotowana, w związku z czym w momencie, gdy będziemy mieli ją zwiększyć na potrzeby naszych Polskich Sił Zbrojnych bądź innych państw NATO, które zgłoszą taką taką potrzebę, możemy zmultiplikować te procesy - mówi Jarosław Zakrzewski.



