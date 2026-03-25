2026-03-25, 17:59 Tatiana Adonis/Redakcja

Do Bydgoszczy przyjechali uczniowie z 10 szkół podstawowych z całej Polski. Brali udział w konkursie „Kodowanie brajlem". To wydarzenie, które ma upowszechniać wiedzę o systemie Braille`a oraz uwrażliwiać na potrzeby osób niewidomych. Organizatorem konkursu jest bydgoski Ośrodek Braille`a.

- Uczestnicy konkursu piszą testy, które polegają na zamianie czarnodruku na Braille'a i Braille'a na czarnodruk - mówiła Monika Babyszka reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. - Dostają też fragmenty tekstu pisane na maszynie brajlowskiej, rozwiązują zadania matematyczne z udziałem liczb brajlowskich, więc naprawdę ten test jest trudny.



- Czasami niektóre literki mogą się pomylić w niektórych miejscach...

- Alfabet Braille'a jest bardzo specyficzny i trudny, ponieważ trzeba pamiętać o szczegółach. Gdy u nas jest wielka litera, tam trzeba postawić specjalny znak. Nie zwracamy na to uwagi, gdy piszemy, a tutaj szczegóły mają bardzo duże znaczenie... - mówili uczniowie.



- Pierwsza część tego konkursu składa się z tego, że nasze osoby niewidome razem z uczniami ze szkół ogólnodostępnych rozwiązują zadania, używając do tego również maszyny brajlowskiej. W ramach integracji uczą się chodzenia z białą laską, więc jest dużo takich elementów właśnie z edukacji włączającej – na tym nam zależy najmocniej - podkreśla Monika Babyszka.





W sumie do konkursu zgłosiło się 27 szkół podstawowych. Spośród nich wybrano 10, których przedstawiciele przyjechali do Bydgoszczy. To uczniowie z klas 4-6. W finałowych zmaganiach wzięły udział dzieci z czterech placówek.

Wyniki: I miejsce SP nr 48 im. Prof. Kazimierza Demela w Gdyni; II miejsce SP nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu; III miejsce SP im. St. Broniewskiego „Orszy" w Wałdowie Szlacheckim.