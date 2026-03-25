Od znajomości pisma Braille'a do spaceru z białą laską. Konkurs w Bydgoszczy [zdjęcia, wyniki]

2026-03-25, 17:59  Tatiana Adonis/Redakcja
Do Bydgoszczy przyjechali uczniowie z 10 szkół podstawowych z całej Polski. Brali udział w konkursie „Kodowanie brajlem"/fot. Tatiana Adonis

Do Bydgoszczy przyjechali uczniowie z 10 szkół podstawowych z całej Polski. Brali udział w konkursie „Kodowanie brajlem". To wydarzenie, które ma upowszechniać wiedzę o systemie Braille`a oraz uwrażliwiać na potrzeby osób niewidomych. Organizatorem konkursu jest bydgoski Ośrodek Braille`a.

- Uczestnicy konkursu piszą testy, które polegają na zamianie czarnodruku na Braille'a i Braille'a na czarnodruk - mówiła Monika Babyszka reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy. - Dostają też fragmenty tekstu pisane na maszynie brajlowskiej, rozwiązują zadania matematyczne z udziałem liczb brajlowskich, więc naprawdę ten test jest trudny.

- Czasami niektóre literki mogą się pomylić w niektórych miejscach...
- Alfabet Braille'a jest bardzo specyficzny i trudny, ponieważ trzeba pamiętać o szczegółach. Gdy u nas jest wielka litera, tam trzeba postawić specjalny znak. Nie zwracamy na to uwagi, gdy piszemy, a tutaj szczegóły mają bardzo duże znaczenie... - mówili uczniowie.

- Pierwsza część tego konkursu składa się z tego, że nasze osoby niewidome razem z uczniami ze szkół ogólnodostępnych rozwiązują zadania, używając do tego również maszyny brajlowskiej. W ramach integracji uczą się chodzenia z białą laską, więc jest dużo takich elementów właśnie z edukacji włączającej – na tym nam zależy najmocniej - podkreśla Monika Babyszka.

  • W sumie do konkursu zgłosiło się 27 szkół podstawowych. Spośród nich wybrano 10, których przedstawiciele przyjechali do Bydgoszczy. To uczniowie z klas 4-6. W finałowych zmaganiach wzięły udział dzieci z czterech placówek.
  • Wyniki: I miejsce SP nr 48 im. Prof. Kazimierza Demela w Gdyni; II miejsce SP nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu; III miejsce SP im. St. Broniewskiego „Orszy" w Wałdowie Szlacheckim.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę