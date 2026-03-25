Kościół diecezji bydgoskiej rozpoczyna swój I w historii Synod. Prace potrwają przez kilka lat

2026-03-25, 07:45  Ewa Dąbrowska/KB
Biskup bydgoski, ks. Krzysztof Włodarczyk./fot. Diecezja Bydgoska

- Trzeba odczytać znaki czasu, odpowiedzieć na trudne pytania, mówić współczesnym językiem i skończyć z podziałem na kapłanów i świeckich, bo Synod, to wspólna droga - podkreśla bp diecezji bydgoskiej Krzysztof Włodarczyk.

- Synod nie będzie przeprowadzał jakiejś reformy Kościoła ani nie będzie wymyślać nowych rzeczy, żeby teraz świeccy zastąpili księży, a księża świeckich, bo nie o to chodzi - uprzedza biskup Krzysztof Włodarczyk. - Trzeba odkryć specyfikę dzisiejszego świata, odkryć język, którym się posługuje świat, i uwzględnić te uwarunkowania. Mogą się rodzić konkretne pytania, na przykład dlaczego jest mniej osób w kościele, dlaczego młodzież rezygnuje z lekcji religii, jak przeżywać Pierwszą Komunię Świętą. I trzeba będzie na te pytania odpowiedzieć.

Ankieta, którą przeprowadzono w parafiach przed Synodem, zawierała tematy do omówienia. Jej wyniki dostępne są na stronie synodbydgoszcz.pl. Każdy może się z nimi zapoznać, ponieważ każdy jest zaproszony do wzięcia udziału w Synodzie.

- To jest pierwsze spotkanie. Drugie to jest słuchanie i trzecie: rozeznawanie, bo Pan Bóg mówi też przez drugiego człowieka. Chodzi o to żeby ten przeskok zrobić, żeby była pewna przejrzystość, odpowiedzialność i wspólnoty parafialnej, i diecezji, jeśli chodzi także o ten czynnik finansowy, o pewną w ogóle działalność parafii w tym wymiarze duszpasterskim i administracyjnym. I o bycie dyspozycyjnym, ale to nie tylko ze strony księży, ale również ze strony świeckich - mówił biskup Włodarczyk.

  • Uroczyste otwarcie I Synodu Diecezji Bydgoskiej odbędzie się w 22. rocznicę jej utworzenia. Rozpocznie się w środę o godz. 18:00 w bydgoskiej katedrze. Mszę świętą poprzedzi adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • Słowo „synod” pochodzi z języka greckiego i oznacza „wspólną drogę”. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół korzystał z tej formy spotkań, aby wspólnie rozeznawać sprawy wiary, dyscypliny oraz życia wspólnoty wierzących.
  • Synod diecezjalny jest zgromadzeniem duchownych i świeckich, którzy – pod przewodnictwem biskupa – podejmują refleksję nad tym, jak realizować Ewangelię we współczesnych warunkach i jak rozwijać życie Kościoła lokalnego. Ma on charakter doradczy wobec biskupa, ale jego głos stanowi ważne wyraziste świadectwo całej wspólnoty diecezjalnej.

Mówi biskup Krzysztof Włodarczyk

