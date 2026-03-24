Zbigniew Herbert „wrócił" do Torunia. Popiersie poety stoi w miejscu, które dobrze znał [zdjęcia]

2026-03-24, 20:16 Monika Kaczyńska/KB

W samym sercu Torunia - u zbiegu ulic Tujakowskiego i Mickiewicza - odsłonięto popiersie Zbigniewa Herberta/fot. Monika Kaczyńska

W samym sercu Torunia - u zbiegu ulic Tujakowskiego i Mickiewicza - odsłonięto popiersie Zbigniewa Herberta. Poeta, dramaturg i eseista przyjechał do miasta w 1947 roku, by studiować prawo. Mieszkał w Toruniu ponad 3 lata.

Pomnik znajduje się w sąsiedztwie miejsc, które młody Zbigniew Herbert dobrze znał - podkreślał podczas uroczystości prezydent Torunia Paweł Gulewski.



- To także w Toruniu, mieście nad wodą gładką jak pamięć lustra [fragment wiersza pt. „Trzy wiersze z pamięci” - przyp. red.], dojrzewała jego wrażliwość - mówił podczas uroczystości prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Dziś przypominamy także, że Zbigniew Herbert był w 1997 roku laureatem Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego, którą honorujemy twórców budujących mosty między kulturami. Od blisko 40 lat Herbert jest również patronem toruńskiego konkursu poetyckiego „O liść konwalii”. Tej tradycji, tej pamięci dedykujemy odsłaniany pomnik.



- Są takie dosyć charakterystyczne ujęcia postaci Herberta, jedno właśnie, gdy jest oparty o dłoń. To jest taka charakterystyczna poza, z której postanowiliśmy skorzystać. Wydaje mi się, że wyszło całkiem sympatycznie - mówi Maciej Jagodziński-Jagenmeer, rzeźbiarz.



- Powiem przez pryzmat swoich wspomnień - mówiła przewodnicząca Sejmiku Województwa Elżbieta Piniewska. - Kiedy mieszkałam w domu studenckim, w tamtych czasach wieczorem w oknie zapalało się świeczkę i czytało się Herberta, ponieważ to było wtedy zarzewie buntu wobec państwa totalitarnego. Wobec tego Herbert jest tu jak najbardziej na miejscu.





W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i województwa, środowiska akademickiego oraz mieszkańcy.