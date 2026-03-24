Ważna dla Jabłonowa Pomorskiego inwestycja zakończona. Kosztowała ponad 7 milionów złotych

2026-03-24, 16:42  DW
Inwestycja została zrealizowana m.in. dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej/fot. Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

Działają już stacje uzdatniania wody w Góralach oraz w Mileszewach. To koniec inwestycji, dzięki której mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie mają wodę zdatną do picia. Istniejący system zmodernizowano.

W ramach projektu przeprowadzono modernizację i rozbudowę obu stacji uzdatniania wody. Rozbudowano także sieć wodociągową o 55 przyłączy wodociągowych w miejscowości Nowa Wieś Szlachecka, wykonano spinkę wodociągową pod torami linii kolejowej Olsztyn-Poznań w Buku Góralskim.

- Przez kilkadziesiąt lat wydawało się, że przecisk pod torami i doprowadzenie tam wody jest niemożliwe. Dziś mieszkańcy widzą, że jednak się udało - podkreśla Marzanna Fettke, burmistrz Jabłonowa Pomorskiego.

Dzięki realizacji inwestycji zwiększyło się bezpieczeństwo i niezawodność systemu wodociągowego, a mieszkańcy zyskali lepszy dostęp do wody pitnej o wysokiej jakości.

  • Wykonawcą inwestycji była firma Fiszer z Brodnicy.
  • Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 7 mln zł.
  • 5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

