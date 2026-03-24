Awaria sieci wodociągowej w centrum Włocławka. Mieszkańcy nie mają wody

2026-03-24, 08:46 Radosław Jagieła/DW

Bieżącej wody nie ma na kilku ulicach, drugim problemem jest wykryte wczoraj zanieczyszczenie.

Przez awarię wody nie mają mieszkańcy ulic Królewieckiej, Srebrnej, Miedzianej, Zduńskiej i na Zielonym Rynku we Włocławku. Utrudnienia mają potrwać do godz. 14 (24 marca).

Z innym problemem mieszkańcy borykają się od wczoraj, kiedy to Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku poinformowało o pogorszeniu jakości wody w sieci wodociągowej. Jednocześnie sanepid wydał oficjalny komunikat, w którym stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi. Dotyczy to rejonu ul. Królewieckiej – na odcinku od ul. Przedmiejskiej do ul. Zduńskiej. Woda została uznana za niezdatną do spożycia z powodu zanieczyszczenia bakteriologicznego (bakterie grupy coli).