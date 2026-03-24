10 poszukiwanych osób w rękach policji. Weekendowe zatrzymania w regionie

10 poszukiwanych osób w rękach policji z Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka

Podczas minionego weekendu (20-22 marca) policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego i Ciechocinka zatrzymali 10 osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród nich był 31-latek, który próbował uciec na rowerze.

Był on poszukiwany nakazem doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności. Policjanci szybko udaremnili jego próbę ucieczki.



Pozostali zatrzymani ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości na podstawie nakazów doprowadzenia lub zarządzeń prokuratorskich. Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego przypominają, że osoby poszukiwane mogą spodziewać się szybkiej reakcji mundurowych.