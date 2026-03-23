W mieszkaniu miał prawie 12 kg marihuany, a w mieszkaniu 800 tys. złotych [wideo, zdjęcia]

2026-03-23, 12:08  Redakcja/KB
21-latek z Bydgoszczy odpowie za handel środkami odurzającymi i „pranie" brudnych pieniędzy/fot. KMP Bydgoszcz

21-latek z Bydgoszczy odpowie za handel środkami odurzającymi i „pranie" brudnych pieniędzy. Policja zatrzymała go przy ul. Kormoranów na bydgoskiej Osowej Górze. Na widok radiowozu próbował uciec.

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Wynikało z nich, że 21-letni Bydgoszczanin może mieć związek z narkotykami, które przechowuje w miejscu zamieszkania. To, co funkcjonariusze ujawnili na miejscu, zaskoczyło nawet ich samych.

Susz w bagażniku
Gdy policjanci dojeżdżali na miejsce, zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi w chwili, gdy wysiadał z osobowej skody zaparkowanej na ulicy Kormoranów w Bydgoszczy. 21-latek na widok policjantów próbował się oddalić, jednak to mu się nie udało i został obezwładniony.
Chwilę później, podczas przeszukania auta, w jego bagażniku funkcjonariusze ujawnili sporych rozmiarów karton, a w nim 10 dużych worków zamkniętych próżniowo z zawartością suszu roślinnego, a także kilkaset złotych. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana - aż 11,5 kg.

Pieniądze w pucharach
Następnie policjanci skierowali swe kroki do miejsca zamieszkania mężczyzny na Osowej Górze. W kartonie znajdującym się w szafie oraz w pucharach sportowych znaleźli sporą ilość gotówki w polskiej walucie. Po przeliczeniu okazało się, że to ponad 797 tysięcy złotych. Było tam też kilkaset dolarów, funtów brytyjskich i koron czeskich, a do tego przedmioty służące do prowadzenia przestępczego procederu – zgrzewarka, folia termozgrzewalna oraz waga elektroniczna. Wszystkie te przedmioty są dowodami w sprawie.

Areszt na trzy miesiące
21-letni Bydgoszczanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty: z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący wprowadzania do obrotu marihuany oraz z Kodeksu karnego dotyczący wprowadzania do legalnego obrotu finansowego pieniędzy pochodzących z przestępstwa - tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Już następnego dnia na wniosek policjantów i prokuratora sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe trzy miesiące. Za tego typu przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Mówi oficer prasowa bydgoskiej policji Lidia Kowalska

wideo: KMP Bydgoszcz

Bydgoszcz
Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę