W mieszkaniu miał prawie 12 kg marihuany, a w mieszkaniu 800 tys. złotych [wideo, zdjęcia]

Region
W części Włocławka woda jest niezdatna do picia. Powodem prowadzone praceBN 2026-03-23, 17:22
Mieszkańcy rejonu ul. Królewieckiej we Włocławku nie mogą korzystać z wody z kranu do celów spożywczych. Sanepid wydał komunikat o jej zanieczyszczeniu… Czytaj dalej »
Śmiertelny wypadek na DK 10 w Przyłubiu, niedaleko Solca Kujawskiego. Zderzyły się cztery pojazdyMonika Siwak/BN 2026-03-23, 16:29
Ciężarówka i trzy auta zderzyły się na DK 10 w Przyłubiu (gmina Solec Kujawski). Jedna osoba zmarła na miejscu. Czytaj dalej »
Trzy auta zderzyły się na DK 25 w Brzozie. Jedna osoba w szpitaluMonika Siwak/BN 2026-03-23, 15:58
Do zderzenia trzech samochodów osobowych doszło na DK 25 w Brzozie. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się… Czytaj dalej »
Bez dokumentów, prawa pobytu i z wyrokami. Cudzoziemcy po akcji Policji i Straży GranicznejRedakcja/KB 2026-03-23, 15:32
38 decyzji zobowiązujących do powrotu - to efekt wspólnych działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Policją na terenie trzech województw… Czytaj dalej »
Włamywał się do sklepów i myjni samochodowych. Policja z Radziejowa go złapałaRedakcja/KB 2026-03-23, 14:41
Funkcjonariusze udowodnili 41-latkowi sześć przestępstw popełnionych na terenie powiatu radziejowskiego i województwa wielkopolskiego. Grozi mu surowa kara… Czytaj dalej »
Nastolatek porażony prądem. Gdy stał na wagonie kolejowym, chwycił za przewód pod napięciemTatiana Adonis/Redakcja 2026-03-23, 13:56
Policja wyjaśnia okoliczności groźnego wypadku na terenie bocznicy kolejowej w Bydgoszczy. Nastolatek został porażony prądem. Chłopca trzeba było reanimować… Czytaj dalej »
Po interwencji posła: Urząd Marszałkowski przyjrzy się przetargowi na wynajem aut dla urzędnikówMichał Zaręba/KB 2026-03-23, 13:07
Sprawa dotyczy przetargu rozpisanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a chodzi wynajem pięciu samochodów dla urzędników… Czytaj dalej »
Zapadł wyrok w sprawie zabójstwa dziewczynki w Inowrocławiu - dowiedziało się PR PiKTatiana Adonis/Redakcja 2026-03-23, 11:13
Mikołaj J. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności - ustaliła Tatiana Adonis, reporterka PR PiK. Mężczyzna zadał 13-letniej Nadii kilkanaście ciosów… Czytaj dalej »
Potrącenie rowerzysty w Grudziądzu. Cyklistę z urazem ręki zabrano do szpitala. Dostał mandat [aktualizacja]Natasza Trzebuchowska/KB 2026-03-23, 11:02
Jak poinformowali Polskie Radio PiK strażacy z grudziądzkiej PSP - rowerzysta jechał wzdłuż ulicy. Okoliczności zdarzenia bada Policja. Czytaj dalej »
