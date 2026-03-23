W mieszkaniu miał prawie 12 kg marihuany, a w mieszkaniu 800 tys. złotych [wideo, zdjęcia]

21-latek z Bydgoszczy odpowie za handel środkami odurzającymi i „pranie" brudnych pieniędzy. Policja zatrzymała go przy ul. Kormoranów na bydgoskiej Osowej Górze. Na widok radiowozu próbował uciec.

Wszystko zaczęło się od ustaleń policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Wynikało z nich, że 21-letni Bydgoszczanin może mieć związek z narkotykami , które przechowuje w miejscu zamieszkania. To, co funkcjonariusze ujawnili na miejscu, zaskoczyło nawet ich samych.





Susz w bagażniku

Gdy policjanci dojeżdżali na miejsce, zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi w chwili, gdy wysiadał z osobowej skody zaparkowanej na ulicy Kormoranów w Bydgoszczy. 21-latek na widok policjantów próbował się oddalić , jednak to mu się nie udało i został obezwładniony.

Chwilę później, podczas przeszukania auta, w jego bagażniku funkcjonariusze ujawnili sporych rozmiarów karton, a w nim 10 dużych worków zamkniętych próżniowo z zawartością suszu roślinnego, a także kilkaset złotych. Wstępne badanie narkotesterem potwierdziło, że to marihuana - aż 11,5 kg.





Pieniądze w pucharach

Następnie policjanci skierowali swe kroki do miejsca zamieszkania mężczyzny na Osowej Górze. W kartonie znajdującym się w szafie oraz w pucharach sportowych znaleźli sporą ilość gotówki w polskiej walucie. Po przeliczeniu okazało się, że to ponad 797 tysięcy złotych . Było tam też kilkaset dolarów, funtów brytyjskich i koron czeskich, a do tego przedmioty służące do prowadzenia przestępczego procederu – zgrzewarka, folia termozgrzewalna oraz waga elektroniczna. Wszystkie te przedmioty są dowodami w sprawie.





Areszt na trzy miesiące

21-letni Bydgoszczanin został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty: z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczący wprowadzania do obrotu marihuany oraz z Kodeksu karnego dotyczący wprowadzania do legalnego obrotu finansowego pieniędzy pochodzących z przestępstwa - tak zwanego prania brudnych pieniędzy . Już następnego dnia na wniosek policjantów i prokuratora sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na najbliższe trzy miesiące. Za tego typu przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.