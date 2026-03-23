Gen. dyw. Krzysztof Stańczyk: Zapora we Włocławku pod szczególnym nadzorem WOT [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-23, 08:59  Michał Słobodzian/KB
Generał dywizji doktor Krzysztof Stańczyk, dowódca WOT-u/fot. nadesłane

Generał dywizji doktor Krzysztof Stańczyk, dowódca WOT-u/fot. nadesłane

Nowoczesne kutry do patrolowania Wisły, w tym okolicy zapory we Włocławku; drony, a nawet wyrzutnie przeciwpancerne Javelin. Wojska Obrony Terytorialnej w naszym regionie są coraz bardziej nowoczesne. Mówił o tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk, dowódca WOT-u.

Zapora na Wiśle we Włocławku jest pod szczególnym nadzorem między innymi Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak przyznał gen. dyw. Krzysztof Stańczyk, żołnierze WOT-u szkolą się na wypadek potencjalnego zagrożenia.

Mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt: - Chodzi m.in. o trzy kutry do patrolowania Wisły. To jest bardzo ważne z uwagi na obiekt strategiczny, jakim jest tama. Budowla ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa, więc są dedykowane siły do ochrony i obrony tego obiektu.

Wojska Obrony Terytorialnej stawiają także na drony. Jednostki w naszym regionie radzą sobie w tym zakresie znakomicie:
- Śmiem twierdzić, że 8. Kujawsko-Pomorska Brygada jest jedną z lepszych, jeżeli chodzi o odronizację. To właśnie 8. Brygada WOT wykształciła instruktorów, którzy później mogą szkolić innych żołnierzy.

Jak przyznał gość Michała Słobodziana, żołnierze tej formacji są szkoleni także na ewentualność konfliktu zbrojnego:
- Przede wszystkim naszą misją jest wsparcie lokalnej społeczności, ale to są żołnierze i rzeczywiście my uzupełniamy wojska operacyjne, chociażby zabezpieczając ich przemieszczanie się. Jeżeli będzie trzeba walczyć, to również będziemy walczyć. Jeżeli byłaby potrzeba ewentualnego zwalczania sił przeciwnika, użyte zostaną Javeliny - mówił gen. dyw. dr Krzysztof Stańczyk.

Cała „Rozmowa Dnia" z udziałem gen. dyw. Krzysztofa Stańczyka jest poniżej.

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z generałem dywizji, dr. Krzysztofem Stańczykiem, dowódcą WOT-u

