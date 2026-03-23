Gen. dyw. Krzysztof Stańczyk: Zapora we Włocławku pod szczególnym nadzorem WOT [„Rozmowa Dnia"]
Nowoczesne kutry do patrolowania Wisły, w tym okolicy zapory we Włocławku; drony, a nawet wyrzutnie przeciwpancerne Javelin. Wojska Obrony Terytorialnej w naszym regionie są coraz bardziej nowoczesne. Mówił o tym w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK generał dywizji dr Krzysztof Stańczyk, dowódca WOT-u.
Mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt: - Chodzi m.in. o trzy kutry do patrolowania Wisły. To jest bardzo ważne z uwagi na obiekt strategiczny, jakim jest tama. Budowla ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności państwa, więc są dedykowane siły do ochrony i obrony tego obiektu.