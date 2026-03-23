Protest głodowy w Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino. Zasłabł jeden z uczestników

Głodówka trwa od niedzieli 15 marca. Protest podjęły cztery osoby. W ostatnich dniach akcja została zaostrzona. Od soboty 21 marca mężczyźni nie przyjmują płynów. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, w poniedziałek jeden z głodujących zasłabł i został przewieziony do szpitala.

- To już dziewiąta doba protestu - mówi uczestnik głodówki Jerzy Gawęda, przewodniczący związku NSZZ „Solidarność” przy Inowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A. - Od soboty nie przyjmujemy płynów, co powoduje, że degradacja organizmu następuje znacznie szybciej. Osoba, która odjechała do szpitala osiągnęła kres swoich możliwości. Dlatego około godz. 7:00 wezwaliśmy pogotowie. Były zawroty głowy, bardzo duże osłabienie, bóle brzucha. Nic więcej nie wiem, ponieważ nie mogę się do kolegi dodzwonić - przekazał związkowiec.



Jak podkreślał Jerzy Gawęda, to nie jest pierwszy protest głodowy związkowców, a czwarty. - Znamy przebieg. Każda godzina może decydować o danej osobie. Jeśli ktoś zasłabnie, wzywamy pogotowie. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś się komuś stało - powiedział PR PiK Jerzy Gawęda.



Akcja protestacyjna będzie z pewnością kontynuowana, bo - jak dowiedziało się Polskie Radio PiK - zgłaszają się kolejne osoby.





Głodówkę prowadzą członkowie NSZZ „Solidarność”, jednego z pięciu związków zawodowych w spółce, która zatrudnia 250 pracowników. Protest ma być „wyrazem sprzeciwu wobec osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego”.