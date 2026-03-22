Awaryjne lądowanie samolotu na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem [zdjęcia]

2026-03-22, 13:10 Dorota Witt/Monika Siwak

Maszyna stoi tuż przy drodze, pas autostrady A1 w kierunku Łodzi jest zablokowany/Fot. KP PSP Świecie

Trzy zastępy strażaków zabezpieczały awaryjne lądowanie awionetki na autostradzie A1 pod Świeciem. Nikomu nic się nie stało.

Strażacy dostali informacje o tym, że samolot z dwoma pilotami na pokładzie z powodu awarii będzie lądował w przygodnym terenie. Ruszyli w stronę miejsca, gdzie miała zostać podjęta próba lądowania. Piloci bezpiecznie posadzili maszynę na drodze. Nikomu nic się nie stało. Ani awionetka, ani żadne auto nie zostały uszkodzone.

Maszyna stoi tuż przy drodze w pobliżu miejscowości Mniszek. Jeden pas ruchu autostrady A1 w kierunku Łodzi jest zablokowany. GDDKiA informuje, że awionetka będzie stała na pasie awaryjnym do momentu, aż zostanie rozkręcona i wywieziona samochodem.



