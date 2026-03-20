Wiceminister obrony komentował we Włocławku stanowisko szefa MON w sprawie „SAFE zero"

2026-03-20, 20:00 Marek Ledwosiński/DW

Fot. Marek Ledwosiński

Goszczący w regionie wiceminister obrony narodowej, Stanisław Wziątek, wyjaśniał stanowisko wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza o potrzebie dalszych prac nad prezydenckim projektem „SAFE zero".

- Trzeba zbadać, czy jest możliwość skorzystania z obydwu źródeł dofinansowania armii: unijnego i wewnętrznego - tak wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek skomentował oświadczenie swojego szefa, Władysława Kosiniaka-Kamysza, o potrzebie dalszych prac nad prezydenckim projektem „SAFE zero", który przewiduje dofinansowanie sił zbrojnych ewentualnymi zyskami Narodowego Banku Polskiego.





Wypowiedź wicepremiera zdziwiła, bo rząd co do zasady odrzucił koncepcję Pałacu Prezydenckiego, a marszałek Sejmu nie nadał nawet drukowi projektu sejmowego numeru.





Goszczący we Włocławku wiceminister obrony Stanisław Wziątek wyjaśniał stanowisko wicepremiera Kosiniaka-Kamysza tak:





- Na tym etapie nie ma sprzeczności, bo narzędzie, którym jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, obowiązuje. Każde środki, jakiekolwiek się pojawią, mogą być tymi, które zasilą właśnie ten fundusz. Jeżeli będą zyski, to je wykorzystajmy właśnie poprzez fundusz.

Kwestie formalnoprawne trzeba najpierw wyjaśnić, a jeśli Narodowy Bank Polski docelowo uzyska dochody, można z nich korzystać. Sprzeczności są natury tylko formalnoprawnej, a merytorycznych sprzeczności żadnych nie ma - powiedział Stanisław Wziątek.





Wiceminister obrony narodowej spotkał się we Włocławku z uczniami klas mundurowych





Zespół Szkół Akademickich, w którym funkcjonują klasy mundurowe, jako pierwszy w Polsce wprowadził zajęcia pilotowania dronów. Włocławskie mundurówki wyprzedziły ogólnopolski program pilotażowy, nad którym pracuje resort obrony.





- Przyjechałem, by osobiście podziękować im za jakże trafną inicjatywę - oświadczył Stanisław Wziątek.





