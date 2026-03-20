Wspieramy protest pracowników „Solino” - deklarują członkowie bydgoskiego klubu Konfederacji

2026-03-20, 21:00 Agata Raczek/ DW

Masowe zwolnienia pracowników komentował podczas konferencji bydgoski klub Konfederacji/Fot. Agata Raczek

Członkowie partii zwrócili uwagę na sytuację w kilku dużych zakładach: w Inowrocławskiej Kopalni Soli „Solino”, bydgoskim Stomilu oraz w prywatnej firmie Atos.

- Wspieramy protest głodowy pracowników kopalni „Solino” - podkreśla Bartosz Kołomański. - Pracownicy strajkują, ponieważ nie zgadzają się na osłabianie krajowego kompleksu solno-sodowego oraz na brak działań państwa w zakresie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Infrastruktura takiej kopalni ma być wygaszana, wyprzedawana, można powiedzieć, że w tej chwili po cichu zwijana. My wspieramy ten protest, ponieważ nie zgadzamy się na zwijanie polskich przedsiębiorstw o tak istotnej roli - dodaje.

Jadwiga Pawłowska przywołuje sytuację Stomilu.

- To spółka akcyjna w 100 proc. państwowa. W tym roku zostały zwolnione 92 osoby, zostały zlikwidowane trzy z czterech linii produkcyjnych. Moim zdaniem zaczyna się przygotowywanie do restrukturyzacji lub nawet do likwidacji czy sprzedaży tej spółki - mówi.

- Francuska firma Atos, zatrudniająca w Polsce około 7000 osób, a w Bydgoszczy około 4000 osób, przenosi się do Indii - mówi Hanna Gutowska z bydgoskiego Klubu Konfederacji. - Robi to bardzo powoli, aczkolwiek tylko w tym miesiącu zostało zwolnionych około 60 osób. Pracownicy oddziału informują, że zwolnienia tak naprawdę ruszyły już w zeszłym roku i niektórzy pracownicy są przymuszani do tak zwanych dobrowolnych odejść. Polski programista zarabia mniej więcej 25 dolarów na godzinę, w Indiach ten koszt zaczyna się od około 20 dolarów na godzinę. I właśnie Atos, jako jedna z wielu firm IT w Polsce, przenosi swoje biura do Indii - dodaje.





Co - zdaniem członków bydgoskiego klubu Konfederacji - powinno się zmienić? Hanna Gutowska odpowiedziała, że rząd. Jej zdaniem koalicja 13 grudnia nie robi niczego, aby przedsiębiorstwa mogły dalej funkcjonować w naszym kraju, w naszym mieście. Z kolei Bartosz Kołomański uważa, że lekarstwem jest stary postulat Konfederacji, czyli proste i niskie podatki. Argumentuje, że dzięki temu polska gospodarka będzie znów konkurencyjna.

