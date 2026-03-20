Startuje sezon rowerowy. Czas na rozgrzewkę przed rywalizacją w ramach Rowerowej Stolicy Polski

2026-03-20, 15:38  Agata Raczek/BN
Zaczyna się rozgrzewka przed rywalizacją w ramach Rowerowej Stolicy Polski/fot. Freepik/ilustracyjna

Po zimowej przerwie rowery wracają na ulice, a wraz z nimi sportowe emocje i rywalizacja na ogólnopolską skalę. Już wkrótce wystartuje 8. edycja Rowerowej Stolicy Polski.

Zanim jednak uczestnicy ruszą po kilometry dla swoich miast, czas na rozgrzewkę. - Ten trening to czas, kiedy dotychczasowi użytkownicy aplikacji bądź nowi mają czas na to, aby zapoznać się ze zmianami w aplikacji, z regulaminem nowej rywalizacji, wyrobić sobie po raz kolejny nawyk włączania aplikacji, kiedy wsiadamy na rower, żeby zliczać swoje treningi - mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. - To jest ten czas, kiedy z jednej strony użytkownicy mają okazję, żeby rozgrzać się przed tą czerwcową rywalizacją, a z drugiej strony gminy i samorządy z całej Polski mają czas, by do tej rywalizacji się przyłączać - dodaje.

Początek treningu przed 8. edycją rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski

Trening rozpoczyna się już jutro (21 marca), ale Metropolia Bydgoska inauguruje wydarzenie w niedzielę (22 marca) przejazdem spod bydgoskiego ratusza do Brzózek. - Limit miejsc został wyczerpany, mamy ponad 150 uczestników - mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator marki Aktywne Miasta i dyrektor Biura Promocji Miasta i Kontaktu z Zagranicą w bydgoskim ratuszu. - Zachęcamy wszystkich tych, którzy chcieliby do nas dołączyć to oczywiście mogą to zrobić, nie ma z tym problemu. Będziemy rozmawiać ze szkołami, chcemy jak najbardziej zainteresować dyrektorów placówek oświatowych do tego, aby przede wszystkim postawili na edukację, a następnie dopiero na rekreację i wspólne włączanie się do naszych wydarzeń - dodaje.

Oficjalny trening zakończy się 21 maja, a o północy z 31 maja na 1 czerwca rozpocznie się 8. edycja rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. - W każdy weekend czerwca, w sobotę będziemy jeździć po metropolii Bydgoszcz - informuje Tomasz Dobrowolski. - Tradycyjnie, ostatniego dnia czerwca od godziny 22:00 do północy będziemy kręcić po mieście tak, aby postarać się pobić zeszłoroczny wynik - dodaje.

Zeszłoroczna, rekordowa edycja. Jak wziąć udział w rywalizacji o Rowerową Stolicę Polski?

Ubiegłoroczna edycja Rowerowej Stolicy Polski zakończyła się rekordowym wynikiem. W rywalizacji wzięło udział 56 miast i 144 gminy, a ponad 92 tysiące uczestników przejechało łącznie ponad 19 milionów kilometrów. Zwycięzcą 7. edycji rywalizacji są Puławy.

Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolska akcja zachęcająca do wykręcania kilometrów dla swoich miast i gmin za pomocą aplikacji Aktywne Miasta. Celem jest wykręcenie jak największej liczby kilometrów dla wybranej miejscowości, korzystając z aplikacji.

Nadal można dołączyć do Treningu w aplikacji Aktywne Miasta. Jak to zrobić?

  • znajdź i pobierz bezpłatną aplikację Aktywne Miasta;
  • z menu wybierz „Rywalizacje”, następnie w zakładce „Ogólne” - Trening Rowerowej Stolicy Polski 2026 – UWAGA: albo dla Miast albo dla Gmin;
  • aby dołączyć do rywalizacji, z listy rozwijanej wybierz Miasto lub Gminę, dla której będziesz kręcić kilometry;
  • w kolejnym kroku wybierz grupę z listy lub zaproponuj nową grupę i razem z przyjaciółmi weźcie udział w zabawie.

Mówi wiceprezydent Bydgoszczy Łukasz Krupa

Mówi Tomasz Dobrowolski

