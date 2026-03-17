Pierwsza tak duża akcja na Wiśle od 2021 roku. Ile mogło kosztować lodołamanie? [Temat Tygodnia w PR PiK]

Po wielu łagodniejszych zimach, w tym roku na Wisłę ruszyły lodołamacze. W rejonie Zbiornika Włocławskiego - między Włocławkiem i Płockiem - Wody Polskie przeprowadziły akcję kruszenia lodu, do której skierowano siedem jednostek.
Włocławskie lodołamacze przez sześć dni (od 26 lutego do 3 marca) pozbyły się pokrywy lodowej na odcinku 52 kilometrów. Miejscami lód miał 40 centymetrów grubości. Akcja mogła kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych, ale dokładne dane nie są jeszcze znane.
- To są przede wszystkim koszty osobowe, czyli pracownicy, których musimy zatrudnić i którzy są członkami załóg, bo na jednym lodołamaczu pracują cztery osoby - mówi Grzegorz Wesołowski, kierownik stopnia wodnego we Włocławku. - To kapitan, sternik, mechanik i starszy marynarz, a jeżeli to pomnożymy przez osiem lodołamaczy, to są 32 osoby. Pracownicy muszą posiadać niezbędne uprawnienia, a druga sprawa to utrzymanie sprawności lodołamaczy przez cały okres - nie tylko w czasie, kiedy jest lodołamanie, ale w ciągu roku muszą być sprawne. Konieczne są więc przeglądy techniczne, bieżące sprawy eksploatacyjne, no i wreszcie są też koszty paliwa i środków eksploatacyjnych. To wszystko składa się na koszt lodołamania.
Była to pierwsza tak duża akcja lodołamania na Zbiorniku Włocławskim od 2021 roku.
Mówi Grzegorz Wesołowski - kierownik stopnia wodnego we Włocławku
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę