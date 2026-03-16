Adwokat: Nieznajomość prawa bardzo często kończy się utratą pieniędzy [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-16, 08:59  Agnieszka Marszał/KB
Gość „Rozmowy Dnia" PR PiK, adwokat Piotr Warzycki/fot. Tomasz Bielicki

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło 10. edycję „Dni Edukacji Prawnej”. To akcja adresowana do młodych, by w przyszłości nie byli bezradni w konfrontacji z rozmaitymi przepisami. Nieznajomość prawa szkodzi! Mówił o tym w studiu PR PiK toruński adwokat Piotr Warzycki, gość Agnieszki Marszał.

Do końca marca w 5 tysiącach szkół w całej Polsce, także w naszym regionie, organizowane będą lekcje z sędziami, adwokatami czy radcami prawnymi. Jak jest z naszą znajomością prawa? Z czym mamy najwięcej problemów? O jakie sprawy najczęściej pytani są prawnicy? Okazuje się, że na czele listy tematów są spory o alimenty, podział majątku czy spadek – z tym najczęściej przychodzą do prawnika mieszkańcy regionu.


Jak mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK adwokat Piotr Warzycki z Torunia, ze świadomością prawną jest coraz lepiej, ale niestety nadal zbyt często obywatele szukają rozwiązania swoich problemów w Internecie, a to może prowadzić na manowce:

– Sztuczna inteligencja to bardzo dobre narzędzie, jednak jeżeli chodzi o moją działkę, o moją branżę, często AI zdarza się dokonywać tak zwanych halucynacji, zmyślać orzeczenia lub bazować tylko na treściach dostępnych w Internecie przepisów albo na treściach prawniczych blogów - mówi Piotr Warzycki.


- To jednak nie wszystko. Można jednak powiedzieć, że AI wprowadza powoli pewną przełomową, rewolucyjną zmianę, także w świadczeniu pomocy prawnej. Klient, który pojawia się w mojej kancelarii, rozpoczyna rozmowę od tego, że już troszeczkę czytał, a tak naprawdę pytał sztuczną inteligencję o swoją sprawę i jest już przygotowany, jednocześnie może też weryfikować te rozwiązania, które ja mu przedstawiam.

Cała rozmowa jest poniżej, pozostałe zamieszczamy: TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Piotrem Warzyckim

Toruń

Region

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę