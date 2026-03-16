Adwokat: Nieznajomość prawa bardzo często kończy się utratą pieniędzy [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-16, 08:59 Agnieszka Marszał/KB

Gość „Rozmowy Dnia" PR PiK, adwokat Piotr Warzycki/fot. Tomasz Bielicki

Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło 10. edycję „Dni Edukacji Prawnej”. To akcja adresowana do młodych, by w przyszłości nie byli bezradni w konfrontacji z rozmaitymi przepisami. Nieznajomość prawa szkodzi! Mówił o tym w studiu PR PiK toruński adwokat Piotr Warzycki, gość Agnieszki Marszał.

Do końca marca w 5 tysiącach szkół w całej Polsce, także w naszym regionie, organizowane będą lekcje z sędziami, adwokatami czy radcami prawnymi. Jak jest z naszą znajomością prawa? Z czym mamy najwięcej problemów? O jakie sprawy najczęściej pytani są prawnicy? Okazuje się, że na czele listy tematów są spory o alimenty, podział majątku czy spadek – z tym najczęściej przychodzą do prawnika mieszkańcy regionu.



Jak mówił w „Rozmowie Dnia” PR PiK adwokat Piotr Warzycki z Torunia, ze świadomością prawną jest coraz lepiej, ale niestety nadal zbyt często obywatele szukają rozwiązania swoich problemów w Internecie, a to może prowadzić na manowce:



– Sztuczna inteligencja to bardzo dobre narzędzie, jednak jeżeli chodzi o moją działkę, o moją branżę, często AI zdarza się dokonywać tak zwanych halucynacji, zmyślać orzeczenia lub bazować tylko na treściach dostępnych w Internecie przepisów albo na treściach prawniczych blogów - mówi Piotr Warzycki.







- To jednak nie wszystko. Można jednak powiedzieć, że AI wprowadza powoli pewną przełomową, rewolucyjną zmianę, także w świadczeniu pomocy prawnej. Klient, który pojawia się w mojej kancelarii, rozpoczyna rozmowę od tego, że już troszeczkę czytał, a tak naprawdę pytał sztuczną inteligencję o swoją sprawę i jest już przygotowany, jednocześnie może też weryfikować te rozwiązania, które ja mu przedstawiam.

