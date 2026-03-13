Służby szukają osoby wzywającej pomocy nad jeziorem w Laskowicach. W akcji m.in. dron

2026-03-13, 21:47 Bartosz Nawrocki

Strażacy i inne służby prowadzą wieczorne poszukiwania nad Jeziorem Stelchno w Laskowicach w powiecie świeckim. Z dwóch różnych miejsc wpłynęły zgłoszenia o osobie głośno wołającej o pomoc.

Po godz. 19:00 służby otrzymały zgłoszenia z dwóch miejsc o osobie wzywającej pomocy w rejonie Jeziora Stelchno w Laskowicach (powiat świecki).



Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK dyżurny straży pożarnej w Świeciu, na miejscu prowadzona jest akcja poszukiwawcza. W działaniach bierze udział osiem zastępów straży pożarnej.



Strażacy sprawdzają akwen i jego okolice, wykorzystując m.in. sanie lodowe oraz drona. Na razie nie ma zgłoszenia o zaginięciu, jednak służby muszą dokładnie sprawdzić teren.