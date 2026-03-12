Pędził ponad 140 km/h drogą powiatu nakielskiego. Takich „ciężkich nóg" było więcej

Kujawsko-pomorska Policja przekazała informację o trzech przypadkach drastycznego przekroczenia prędkości na drogach regionu/fot. KPP Nakło nad Notecią
Kujawsko-pomorska Policja przekazała informację o trzech przypadkach drastycznego przekroczenia prędkości na drogach regionu. W Nowym Dąbiu kierująca autem marki BMW straciła prawo jazdy. To samo spotkało kierowców z powiatu nakielskiego.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie kontrolowali prędkość pojazdów, które poruszały się drogą wojewódzką nr 254 w miejscowości Nowe Dąbie.
W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 39-letnią kobietę, która jechała samochodem osobowym marki BMW z prędkością 111 km/h, w miejscu, gdzie prędkość jest ograniczona znakiem drogowym do 50 km/h. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali mieszkance Szubina uprawnienia do kierowania pojazdami. Kobieta została również ukarana mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł, a na jej konto kierowcy trafiło 14 punktów karnych.
Kilka dni wcześniej nakielscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali jednego dnia dwóch kierujących, którzy poza obszarem zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Pierwszego z mężczyzn mundurowi zatrzymali na terenie gminy Kcynia. Policyjny miernik prędkości wskazał, że 27-latek jechał z prędkością 143 km/h. Mieszkaniec powiatu wągrowieckiego został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi.
Kilka godzin później na terenie gminy Nakło nad Notecią stróże prawa zatrzymali kolejnego kierowcę. Tym razem wynik pomiaru wskazał prędkość o 62 km/h wyższą niż dopuszczalna. 31-latek będzie musiał zapłacić 2 tys. zł. Taki mandat nałożyli na niego policjanci. Poza tym dopisali na jego konto kierowcy 14 punktów karnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali na 3 miesiące obu mężczyznom uprawnienia do kierowania.
Od 3 marca bieżącego roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi kierowca przekraczający prędkość o ponad 50 km/h, na drodze jednojezdniowej o dwóch kierunkach ruchu, poza obszarem zabudowanym musi liczyć się z utratą prawa jazdy na 3 miesiące.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę