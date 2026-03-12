Pędził ponad 140 km/h drogą powiatu nakielskiego. Takich „ciężkich nóg" było więcej

Kujawsko-pomorska Policja przekazała informację o trzech przypadkach drastycznego przekroczenia prędkości na drogach regionu/fot. KPP Nakło nad Notecią

Kujawsko-pomorska Policja przekazała informację o trzech przypadkach drastycznego przekroczenia prędkości na drogach regionu. W Nowym Dąbiu kierująca autem marki BMW straciła prawo jazdy. To samo spotkało kierowców z powiatu nakielskiego.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie kontrolowali prędkość pojazdów, które poruszały się drogą wojewódzką nr 254 w miejscowości Nowe Dąbie.

W trakcie prowadzonych działań funkcjonariusze zatrzymali 39-letnią kobietę, która jechała samochodem osobowym marki BMW z prędkością 111 km/h, w miejscu, gdzie prędkość jest ograniczona znakiem drogowym do 50 km/h. Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali mieszkance Szubina uprawnienia do kierowania pojazdami. Kobieta została również ukarana mandatem karnym w wysokości 2 tys. zł, a na jej konto kierowcy trafiło 14 punktów karnych.





Kilka dni wcześniej nakielscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali jednego dnia dwóch kierujących, którzy poza obszarem zabudowanym przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Pierwszego z mężczyzn mundurowi zatrzymali na terenie gminy Kcynia. Policyjny miernik prędkości wskazał, że 27-latek jechał z prędkością 143 km/h. Mieszkaniec powiatu wągrowieckiego został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł oraz 13 punktami karnymi.





Kilka godzin później na terenie gminy Nakło nad Notecią stróże prawa zatrzymali kolejnego kierowcę. Tym razem wynik pomiaru wskazał prędkość o 62 km/h wyższą niż dopuszczalna. 31-latek będzie musiał zapłacić 2 tys. zł. Taki mandat nałożyli na niego policjanci. Poza tym dopisali na jego konto kierowcy 14 punktów karnych.





Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze zatrzymali na 3 miesiące obu mężczyznom uprawnienia do kierowania.