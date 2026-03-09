Czy w Polsce zabraknie paliwa? Czy ceny poszybują w kosmos? Jakub Wiech w „Rozmowie Dnia"

2026-03-09, 09:01  Agnieszka Marszał/KB
Tematem „Rozmowy Dnia" były ceny paliw, które wzrastają w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie/fot. Pixabay

Tematem „Rozmowy Dnia" były ceny paliw, które wzrastają w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie/fot. Pixabay

Ten tydzień przyniesie kolejne podwyżki na stacjach benzynowych - prognozują analitycy. Tak reaguje rynek na konflikt na Bliskim Wschodzie. Co jeśli wojna będzie się przedłużać? O prognozy i możliwe scenariusze Agnieszka Marszał pytała w „Rozmowie Dnia" PR PiK Jakuba Wiecha, redaktora naczelnego portalu Energetyka24.

Cena ropy naftowej na światowych rynkach przekroczyła w nocy poziom 115 dolarów za baryłkę, co wkrótce przełoży się na wzrost cen paliw na stacjach. Gość „Rozmowy Dnia" Jakub Wiech mówił, że ten skok to reakcja na niepewność na rynku. Nikt nie wie, jaki jest plan USA na problemy w Zatoce Perskiej. A co mogą zrobić politycy, by chronić kierowców i gospodarkę przed podwyżkami?

- Bardzo czekamy na to, co zrobią główni dysponenci rezerw ropy naftowej - mówi Jakub Wiech. - Już teraz ze strony grupy G7 słychać głosy, że można uruchomić rezerwy strategiczne ropy naftowej i rzucić je na rynek. Natomiast jeżeli chodzi o rząd polski, to ma on do dyspozycji przede wszystkim manewry fiskalne. Można obniżyć opłaty i daniny, jakie ciążą na nośnikach energii. Możliwa jest też ewentualna pomoc bezpośrednia, ale myślę, że do tego pułapu jeszcze nie dobiliśmy, jeżeli chodzi o wdrażanie takich instrumentów jak dopłaty czy bony paliwowe. Rząd ma także w Polsce do dyspozycji kluczowego gracza gospodarczego i energetycznego, czyli Orlen, natomiast trzeba pamiętać, że to jest jednak spółka akcyjna. Nieroztropność w tej materii może być bardzo kosztowna - mówił gość „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK.

Wśród tematów była także kwestia budowy małego reaktora atomowego we Włocławku. Pod koniec lutego w Waszyngtonie Orlen Synthos Green Energy podpisał umowę, która dotyczy opracowania projektu polskiego reaktora generycznego BWRX-300.

Jak powiedział Jakub Wiech, początek lat 30. to realny termin uruchomienia tego reaktora.

Cała rozmowa niżej, pozostałe zamieszczamy TUTAJ

PR PiK - „Rozmowa Dnia" z Jakubem Wiechem

Włocławek

Region

Dzieci już można zapisywać Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

Dzieci już można zapisywać! Finał budowy Uniwersyteckiego Żłobka i Przedszkola UKW

2026-03-09, 11:40
Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

Trzy szkoły artystyczne z regionu dostały unijne dofinansowanie na termomodernizację

2026-03-09, 11:01
Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

Wyniósł z pożaru młodszego brata, ale dziadka nie dał rady. Pomogła policja z Wąbrzeźna [zdjęcia]

2026-03-09, 10:47
Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

Wkrótce rocznica wstąpienia Polski do NATO. Bydgoszcz krajową stolicą Paktu [Temat Tygodnia]

2026-03-09, 10:08
Tu będzie można tworzyć graffiti i murale. W Grudziądzu wybrano specjalne logo

Tu będzie można tworzyć graffiti i murale. W Grudziądzu wybrano specjalne logo

2026-03-09, 07:55
Młyny Rothera w Bydgoszczy wspierają młodych. Na zgłoszenia jest czas do 23 marca

Młyny Rothera w Bydgoszczy wspierają młodych. Na zgłoszenia jest czas do 23 marca

2026-03-09, 07:06
Łąki dla pszczół, a w zamian wiedza o cyberbezpieczeństwie. Ruszyła kampania Pole do popisu

Łąki dla pszczół, a w zamian wiedza o cyberbezpieczeństwie. Ruszyła kampania „Pole do popisu”

2026-03-08, 21:02
Bydgoska straż miejska chce zmienić główną siedzibę. Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia

Bydgoska straż miejska chce zmienić główną siedzibę. „Aktualne warunki pracy pozostawiają wiele do życzenia”

2026-03-08, 20:34
Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

Wybory liderów struktur powiatowych i regionalnych w KO. Znamy zwycięzców [aktualizacja, lista]

2026-03-08, 20:14

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
232425262728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę